Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver este fin de semana

Mercedes Morán y Carla Peterson actúan en la película Barreda, disponible en Prime Video. Foto: Prime Video

Para los amantes del cine argentino y las historias de true crime, llegó una producción ideal para verla durante el fin de semana en Prime Video. Se trata de Barreda, la película que recupera uno de los casos policiales más recordados del país. La producción se propone contar la historia con una mirada diferente a todo lo conocido hasta el momento.

"Barreda", largometraje de Prime Video. Foto: Prime Video.

La película se estrenó el 28 de agosto en Prime Video, está dirigida por Daniela Goggi y tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. El elenco está encabezado por Luis Machín, Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez.

De qué trata Barreda, la película del cuádruple homicidio en La Plata

El film reconstruye el caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en la ciudad de La Plata. Pero la propuesta de Barreda no se queda solamente con la reconstrucción del crimen. Uno de los principales objetivos de la producción es cambiar el punto de vista con el que durante años se contó esta historia.

En más de dos décadas, Barreda quedó instalado en el imaginario social como un personaje casi de culto. Su figura fue utilizada en canciones, sketches, chistes y distintas expresiones de la cultura popular.

La película busca correrse de esa mirada y poner en primer plano a las cuatro mujeres asesinadas: Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana. La palabra “homicidio” no es casual: está enmarcada en la condena de los años ‘90, cuya figura cambió a “femicidio” en 2012.

Tráiler oficial de Barreda, la nueva película de Prime Video.

Quiénes actúan en Barreda, la nueva película de Prime Video

El protagonista es Luis Machín, quien interpreta a Ricardo Barreda. El actor se enfrenta a un personaje que ya forma parte del imaginario colectivo argentino, pero que la película intenta mostrar desde un lugar diferente al de las representaciones que se hicieron durante los años posteriores al crimen.

Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, esposa de Barreda, mientras que Mercedes Morán se pone en la piel de Elena Arreche, la madre de Gladys.

El elenco se completa con Maite Lanata como Cecilia Barreda y Margarita Páez como Adriana Barreda.

También participan Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

"Barreda", largometraje de Prime Video. Foto: Prime Video.

La dirección está a cargo de Daniela Goggi, quien también participa del guion junto a Juan Cavoti, Josefina Licitra, Donna Sanguinetti y Tamara Talesnik. La música fue compuesta por Luciano Supervielle.

Barreda está disponible en Prime Video desde el 28 de agosto. La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, está clasificada para mayores de 18 años, y combina drama y suspenso en una historia basada en hechos reales.