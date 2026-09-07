La casa donde Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten sus días en Miami: estilo minimalista, jardín amplio y pileta climatizada

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel viven juntos en Miami. Foto: Instagram @tinistoessel

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul están en boca de todos en los últimos tiempos por su futura boda. La pareja eligió Miami para comenzar una vida nueva. Allí tienen una lujosa propiedad en Miami Shores, una de las zonas más exclusivas de la ciudad estadounidense.

Sin embargo, la alegría por el matrimonio puede quedar empañado por el conflicto patrimonial que vive la cantante con su familia, ya que la vivienda quedó vinculada a su padre, Alejandro Stoessel.

Según Marina Calabró, que presentó información en Primicias Ya, la propiedad sería parte del patrimonio incluido en el acuerdo que la artista busca que su padre firme. El documento contemplaría, además, distintos bienes, sociedades, marcas y derechos vinculados a su carrera.

Tini atraviesa un conflicto económico con su padre Alejandro Stoessel. Foto: x

Estilo minimalista: las claves decorativas de la propiedad en Miami

La casa que comparten Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami se ve caracterizada por una estética moderna y minimalista, con una paleta de colores en la que predominan los tonos blanco, negro y gris.

El mobiliario apuesta por líneas rectas y diseños contemporáneos, mientras que los detalles decorativos se mantienen en un segundo plano para reforzar la sensación de orden y sofisticación. Además, materiales como el mármol, el vidrio y la madera aportan elegancia y calidez, creando espacios funcionales que reflejan un estilo de vida moderno y relajado, en sintonía con el espíritu exclusivo de Miami.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en su casa de Miami. Foto: @tinistoessel en Instagram

Jardín integrado: la conexión entre el interior y la naturaleza

Esta vivienda es amplia y cuenta con una sola planta con grandes ventanales que conectan el interior con el jardín, de modo que pueden aprovechar la luz natural y generar una mayor sensación de amplitud. Lejos de funcionar como un espacio separado, el exterior forma parte de la dinámica cotidiana de la casa y se integra de manera natural a los ambientes principales.

Gracias a esta apertura, las vistas hacia la naturaleza se convierten en uno de los grandes atractivos de la propiedad, aportando luminosidad y una sensación constante de tranquilidad. La relación fluida entre los espacios interiores y el jardín refuerza el estilo descontracturado que caracteriza a muchas de las residencias de Miami, donde el contacto con el exterior es un elemento central del diseño.

Tini Stoessel en el jardín de la casa que comparte con Rodrigo de Paul en Miami. Foto: @tinistoessel en Instagram

El resultado es una vivienda que combina confort, elegancia y funcionalidad, con ambientes que se sienten más amplios y conectados con la naturaleza. Esta integración entre arquitectura y paisaje no solo realza el valor estético de la propiedad, sino que también crea un entorno ideal para el descanso y la vida al aire libre.

Luz natural y pileta climatizada: algunas de las comodidades que tiene el hogar de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Más allá de su diseño moderno, la casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se destaca por una serie de comodidades pensadas para disfrutar al máximo de la vida en Miami. Entre ellas sobresalen el amplio jardín que aporta luz natural y la pileta climatizada, dos espacios que se convierten en protagonistas de la propiedad y que aportan una cuota extra de confort y exclusividad.

Gracias a sus grandes ventanales, la luz natural gana protagonismo en todos los ambientes del hogar y genera una continuidad visual entre el interior y el jardín. Esta característica no solo potencia la sensación de amplitud, sino que también refuerza el estilo abierto y relajado que domina la arquitectura residencial de la ciudad estadounidense.

Rodrigo De Paul en el amplio jardín de la casa que comparte con Tini Stoessel en Miami. Foto: @tinistoessel en Instagram

En cuanto al sector al aire libre, la piscina climatizada aparece como uno de los principales atractivos de la casa. Integrada al jardín y rodeada por espacios destinados al descanso, permite disfrutar del exterior durante todo el año. La combinación de áreas verdes, iluminación natural y una decoración de líneas simples termina de definir una propiedad donde el confort y la funcionalidad conviven con una estética contemporánea.

El trasfondo del conflicto entre Tini Stoessel y su padre

La propiedad cobra una relevancia especial ante el acuerdo que Tini Stoessel habría preparado para su padre en el que contemplaría distintos bienes amortizables por un total de 16,5 millones de dólares, entre los que se incluyen casas, departamentos y autos, según lo informado en Primicias Ya.

La propiedad cobra una relevancia especial ante el acuerdo que Tini Stoessel habría preparado para su padre en el que contemplaría distintos bienes amortizables por un total de 16,5 millones de dólares. Foto: Instagram.

El acuerdo también contemplaría una reestructuración de sociedades, marcas, derechos de imagen y regalías relacionadas con la trayectoria profesional de Tini Stoessel. De acuerdo con la información difundida por el programa, la cantante intentaría volver a tener el control sobre diversos activos y estructuras empresariales que actualmente se encuentran bajo la gestión de Alejandro. En este escenario, la propiedad ubicada en Miami también integraría el patrimonio que quedó en el centro de la atención durante las negociaciones familiares.