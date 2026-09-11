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Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung: quiénes son sus herederos y qué bienes quedan en sucesión

Con la muerte del periodista, se inicia el proceso sucesorio que deberá determinar cuáles eran sus bienes, derechos y participaciones al momento de su fallecimiento. Su esposa y sus tres hijos forman parte de los herederos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung.
Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung. Foto: NA.
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La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años, no solamente puso fin a una extensa carrera en el periodismo y los medios de comunicación, sino que, además, en el ámbito familiar y legal hay mucho por hacer. Ahora se abrió el proceso sucesorio, que deberán determinarse cuáles eran los bienes a su nombre, qué derechos económicos permanecían bajo su titularidad y qué activos deberán ser incluidos dentro de la herencia.

El patrimonio de una figura con décadas de actividad en televisión, radio, gráfica y medios digitales no necesariamente está compuesto únicamente por propiedades o dinero. También pueden existir participaciones societarias, derechos vinculados con trabajos profesionales y otros activos cuya situación deberá establecerse de manera formal.

Familia de Chiche Gelblung. Foto: Gentileza CARAS.

Qué bienes de Chiche Gelblung podrían formar parte de la herencia

Entre los ejes centrales que rodean a la sucesión, se encuentran establecer cuáles eran efectivamente los bienes de propiedad de Gelblung al momento de su muerte. El relevamiento sucesorio puede incluir inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y participaciones en sociedades. También deben contemplarse las eventuales deudas y obligaciones pendientes.

En el caso de sus emprendimientos periodísticos, es importante distinguir entre los proyectos que impulsó a lo largo de su carrera y aquellos que todavía pertenecían a su patrimonio cuando murió. Uno de los ejemplos es MinutoUno, portal que Gelblung ayudó a impulsar pero que posteriormente fue vendido al empresario Cristóbal López. Por lo tanto, ese medio no forma parte automáticamente de la herencia del periodista.

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Otro de los proyectos vinculados con Gelblung fue InfoVeloz, anteriormente conocido como Diario Veloz, que continuaba relacionado con su actividad empresarial y periodística. Además, existe un archivo particular de fotografías, grabaciones, programas y otros materiales producidos durante su extensa carrera, sujeto a contratos con canales, productoras y empresas. Por ese motivo, esos derechos no necesariamente pasan de manera automática a sus herederos y deberán analizarse según cada caso.

salud de Chiche Gelblung
Chiche Gelblung Foto: Info del Estero

Quiénes son los herederos de Chiche Gelblung

Chiche Gelblung estuvo casado durante décadas con Cristina Seoane, con quien tuvo tres hijos: Federico, María y Magdalena. Los tres hijos integran el núcleo de herederos directos. La situación concreta de cada uno, al igual que la eventual participación de la cónyuge, deberá determinarse dentro del proceso sucesorio y de acuerdo con la legislación argentina, además de cualquier disposición testamentaria que pudiera existir.

El periodista también tenía siete nietos. Sin embargo, los nietos no desplazan a sus padres en la sucesión mientras estos se encuentren vivos y con derecho a heredar. La representación sucesoria puede adquirir relevancia en determinadas circunstancias, por lo que no corresponde afirmar de antemano que los nietos recibirán una parte del patrimonio.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane. Foto: Facebook / Infinity Argentina.

De esta manera, el patrimonio de Chiche Gelblung deberá atravesar primero el correspondiente proceso sucesorio. Allí se establecerá qué bienes pertenecían efectivamente al periodista, cuáles eran sus obligaciones y cómo deberá distribuirse el patrimonio entre quienes tengan derecho a heredarlo.

Chiche GelblungHerenciaFallecimiento
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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