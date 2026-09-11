Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung: quiénes son sus herederos y qué bienes quedan en sucesión

Qué pasará con la herencia de Chiche Gelblung. Foto: NA.

La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años, no solamente puso fin a una extensa carrera en el periodismo y los medios de comunicación, sino que, además, en el ámbito familiar y legal hay mucho por hacer. Ahora se abrió el proceso sucesorio, que deberán determinarse cuáles eran los bienes a su nombre, qué derechos económicos permanecían bajo su titularidad y qué activos deberán ser incluidos dentro de la herencia.

El patrimonio de una figura con décadas de actividad en televisión, radio, gráfica y medios digitales no necesariamente está compuesto únicamente por propiedades o dinero. También pueden existir participaciones societarias, derechos vinculados con trabajos profesionales y otros activos cuya situación deberá establecerse de manera formal.

Familia de Chiche Gelblung. Foto: Gentileza CARAS.

Qué bienes de Chiche Gelblung podrían formar parte de la herencia

Entre los ejes centrales que rodean a la sucesión, se encuentran establecer cuáles eran efectivamente los bienes de propiedad de Gelblung al momento de su muerte. El relevamiento sucesorio puede incluir inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y participaciones en sociedades. También deben contemplarse las eventuales deudas y obligaciones pendientes.

En el caso de sus emprendimientos periodísticos, es importante distinguir entre los proyectos que impulsó a lo largo de su carrera y aquellos que todavía pertenecían a su patrimonio cuando murió. Uno de los ejemplos es MinutoUno, portal que Gelblung ayudó a impulsar pero que posteriormente fue vendido al empresario Cristóbal López. Por lo tanto, ese medio no forma parte automáticamente de la herencia del periodista.

Otro de los proyectos vinculados con Gelblung fue InfoVeloz, anteriormente conocido como Diario Veloz, que continuaba relacionado con su actividad empresarial y periodística. Además, existe un archivo particular de fotografías, grabaciones, programas y otros materiales producidos durante su extensa carrera, sujeto a contratos con canales, productoras y empresas. Por ese motivo, esos derechos no necesariamente pasan de manera automática a sus herederos y deberán analizarse según cada caso.

Chiche Gelblung Foto: Info del Estero

Quiénes son los herederos de Chiche Gelblung

Chiche Gelblung estuvo casado durante décadas con Cristina Seoane, con quien tuvo tres hijos: Federico, María y Magdalena. Los tres hijos integran el núcleo de herederos directos. La situación concreta de cada uno, al igual que la eventual participación de la cónyuge, deberá determinarse dentro del proceso sucesorio y de acuerdo con la legislación argentina, además de cualquier disposición testamentaria que pudiera existir.

El periodista también tenía siete nietos. Sin embargo, los nietos no desplazan a sus padres en la sucesión mientras estos se encuentren vivos y con derecho a heredar. La representación sucesoria puede adquirir relevancia en determinadas circunstancias, por lo que no corresponde afirmar de antemano que los nietos recibirán una parte del patrimonio.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane. Foto: Facebook / Infinity Argentina.

De esta manera, el patrimonio de Chiche Gelblung deberá atravesar primero el correspondiente proceso sucesorio. Allí se establecerá qué bienes pertenecían efectivamente al periodista, cuáles eran sus obligaciones y cómo deberá distribuirse el patrimonio entre quienes tengan derecho a heredarlo.