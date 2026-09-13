Julián Weich dio el “sí, quiero” en una ceremonia íntima: quién es Jennifer, su pareja 18 años menor con quien comparte un llamativo hobby

Julián Weich y Jennifer llevan siete años juntos y mantienen una relación alejada de la exposición mediática. Foto: Revista Caras.

Julián Weich y Jennifer dieron un nuevo paso en su relación después de siete años juntos. El conductor y su pareja se casaron por civil en una ceremonia íntima que mantuvieron en secreto y que sorprendió incluso a algunas de las personas invitadas.

Según trascendió, varios de los asistentes llegaron al encuentro creyendo que se trataba de un cumpleaños. Sin embargo, una vez en el lugar descubrieron que el verdadero motivo de la reunión era la boda de la pareja. De esta manera, Weich y Jennifer eligieron celebrar su unión de la misma forma en la que construyeron su relación: con un marcado bajo perfil.

La pareja decidió celebrar su casamiento de manera íntima y rodeada de sus personas más cercanas. Foto: Revista Para Ti.

Julián Weich y Jennifer: una historia de amor lejos de los flashes

El vínculo entre Julián Weich y Jennifer comenzó hace siete años y, desde entonces, ambos mantuvieron su vida privada alejada de la exposición mediática.

Jennifer es mexicana, 18 años menor que el conductor y vive en Argentina desde hace aproximadamente dos décadas. La pareja se conoció en una fiesta y rápidamente descubrió que compartía una afición: el buceo.

En una entrevista con La Nación publicada en 2024, Weich contó que ambos ya convivían y describió la relación que mantenían en ese momento. “Vivimos juntos, aunque sin papeles”.

En esa misma entrevista, el conductor explicó cómo comenzó su historia de amor con Jennifer y destacó el interés que ambos tenían por el buceo. “Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando”.

Jennifer es mexicana, vive en Argentina desde hace dos décadas y es 18 años menor que el conductor. Foto: Revista Caras.

Weich también recordó en diálogo con La Nación que Jennifer no sabía quién era él cuando se conocieron, aunque había advertido que se trataba de una persona conocida. “Ella no me conocía. Se daba cuenta que era conocido, pero no tenía idea de quién era”.

Con el paso de los años, la relación se consolidó sin convertirse en un tema habitual de los medios. Jennifer, además, tiene un emprendimiento relacionado con la gastronomía mexicana y suele compartir en sus redes sociales fotografías de viajes y distintos destinos.

Una pareja unida por los viajes y el buceo

El buceo fue uno de los primeros intereses que Julián y Jennifer descubrieron que tenían en común y se convirtió en una de las actividades que compartieron durante su relación.

Los viajes también ocupan un lugar importante en su vida cotidiana. Jennifer suele publicar imágenes de diferentes destinos y experiencias, mientras que Weich mantiene desde hace años su vínculo con el mundo del buceo.

Los viajes y el buceo son dos de las grandes pasiones que la pareja comparte desde que se conoció.

Ella también acompañó al conductor en algunos momentos importantes de su carrera. En febrero de 2024 estuvo presente en el estreno de “Velorio a la carta”, la obra con la que Weich regresó al teatro después de 18 años.

La pareja también habló públicamente sobre la diferencia de edad. Weich tiene 60 años y Jennifer es 18 años menor. En una entrevista con Luli Fernández, el conductor se refirió al vínculo de compañerismo que logró construir con ella.

“Como que me sorprende el tener el buen vínculo con una pareja. Llamarla ‘pareja’, cosa que no me pasó nunca. Ahora que estoy en pareja. Le llevo 18 años, pero somos pares”.

Durante esa misma entrevista, Weich también explicó cómo vive actualmente la relación y la importancia que tiene para él compartir su vida con Jennifer. “No me gusta dormir solo, no me gusta ir de viaje solo, no funciono solo”.

Cómo fue el casamiento secreto de Julián Weich y Jennifer

Después de siete años de relación y convivencia, Julián Weich y Jennifer decidieron formalizar su vínculo por civil, aunque eligieron mantener el acontecimiento en reserva.

La celebración se realizó este fin de semana y contó con un grupo reducido de personas cercanas a la pareja. El dato que más llamó la atención fue la manera en la que los invitados fueron convocados.

Weich y Jennifer eligieron mantener en reserva uno de los momentos más importantes de su relación.

Según trascendió, algunos llegaron pensando que iban a festejar un cumpleaños. Recién al encontrarse en el lugar descubrieron que el motivo de la reunión era mucho más especial: Weich y Jennifer habían decidido casarse.

La pareja evitó realizar anuncios previos y tampoco convirtió la ceremonia en un evento público. El festejo siguió así la línea que ambos mantuvieron durante todos estos años, con una relación construida principalmente puertas adentro.

Desde aquel primer encuentro en una fiesta hasta la convivencia y los viajes compartidos, Julián Weich y Jennifer construyeron una relación alejada de la exposición pública.

Ahora, después de siete años juntos, decidieron dar el “sí, quiero” rodeados de personas cercanas y con una celebración que logró mantener el misterio hasta el último momento.