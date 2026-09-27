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Nora Cárpena, de 81 años, se sincera: “Los domingos come toda la familia junta, pero durante la semana soy una mujer sola”

La actriz argentina que acaba de estrenar la serie “Sombras” habló sobre la soledad y cómo lleva su rutina diaria en especial durante la semana.

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Nora Cárpena habla de la soledad y de su rutina diaria.
Nora Cárpena habla de la soledad y de su rutina diaria. Foto: Redes Sociales
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En los últimos días, Nora Cárpena volvió a la pantalla chica ahora en formato de streaming para protagonizar un thriller psicológico llamado Sombras, emitido a través de Net TV, que según su sinopsis mezcla obsesión, violencia, amor y pasión acompañado por supuesto del horror típico de este género. Sin embargo, más allá de su carrera, la icónica musa de Alberto Migré se tomó unos minutos para reflexionar sobre la soledad y el paso del tiempo, temas que muchas veces con la rapidez en la que parece que debe trascurrir la vida de hoy en día es casi imposible analizar.

La actriz de 81 años, fiel a su estilo y muy similar a la personalidad de su amiga Moria Casán, asegura que sigue siendo una mujer sumamente “activa” y que reparte su vida entre actividades familiares con amigos y hasta con ella misma.

Nora Cárpena en la serie "Sombras"
Nora Cárpena en la serie "Sombras" Foto: GPS Audiovisual

Cómo es la rutina cotidiana de Nora Cárpena a sus 81 años

Cárpena sostiene que le es muy difícil encontrar algún momento en el que esté desocupada, ya que mantiene actividades prácticamente en todos los horarios. Por supuesto, gran parte de su rutina diaria está absorbida por su trabajo actoral y en la composición de los personajes que va a interpretar como este último para la serie Sombras.

Pero no solo eso. Porque en el mes de octubre también iniciará la gira con la obra teatral Viudas e Hijas que protagoniza junto a María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales.

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Luego también ocupa sus ratos libres con salidas en los que suele encontrar con amigos o familiares para tomar algo o incluso ir a ver alguna otra obra de teatro de la calle Corrientes. Ahora bien, Nora Cárpena tampoco le escapa a la soledad.

“Durante la semana soy una mujer sola”: la confesión íntima de la actriz

En este sentido, la actriz de 81 años aseguró que, más allá de todas las actividades que posee en el día, durante la semana, siente que el mayor tiempo “está sola”. En estos espacios de soledad, la actriz indicó, en diálogo con La Nación, que ha elegido refugiarse en la lectura y ver series o películas. “Soy una mujer sola la mayor parte del tiempo, pero por eso mantengo una agenda con actividades para tener una rutina cada vez más dinámica”, aseveró.

Nora Cárpena tiene 81 años
Nora Cárpena tiene 81 años y descartó su retiro de la actuación. Foto: IMDb

Por otro lado, Cárpena dijo que descarta su retiro de la actuación en el corto plazo, puesto que, para ella, “mantenerse activo” es la esencia de llevar una vida sana. “Siempre hay que tener proyectos personales y ganas para desarrollarlos sin importar la edad que uno tenga”, manifestó.

El valor de los encuentros familiares dominicales para la artista

A su rutina diaria repleta de actividades personales como profesionales, Nora Cárpena también reserva un tiempo para su familia, en especial, los fines de semana. La intérprete que supo protagonizar la recordada obra de teatro Brujas tiene dos hijas y siete nietos con los que ama pasar tiempo juntos. Cárpena contó que se reúnen a comer los domingo de manera ininterrumpida.

Nos juntamos con toda la familia, aunque luego por supuesto cada uno tiene sus responsabilidades y actividades”, afirmó. Así dejó en claro que la clave de su vida ahora está en repartir su tiempo entre actividades en conjunto y otras en soledad.

Nora CárpenaActrices Argentinas
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