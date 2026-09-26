comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo: qué se sabe sobre su estado de salud

La noticia fue revelada en horas de la noche de este viernes 25 de septiembre. El exfutbolista y cantante fue trasladado a un hospital de Llavallol.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El exfutbolista y actual cantante fue internado en un hospital de Llavallol.
El exfutbolista y actual cantante fue internado en un hospital de Llavallol. Foto: Captura de pantalla Infobae
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en un hospital de Llavallol y su estado de salud generó preocupación. La información fue difundida este viernes por Pepe Ochoa en LAM, donde señaló que el exfutbolista y cantante permanece en terapia intensiva con diagnóstico reservado.

Según relató el panelista, Osvaldo habría sido trasladado durante la noche luego de atravesar varios días con malestar general. Ochoa sostuvo que presenta un derrame pleural derecho y que uno de sus pulmones se encontraba comprometido. También aseguró que debió ser intervenido.

Durante el programa, el panelista indicó que el cuadro sería delicado y que la única persona de su entorno que permanece cerca de él es su hermana.

Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo

Según pudo averiguar Canal 26, Osvaldo efectivamente se encuentra internado, aunque dio una descripción diferente a la difundida en LAM. “Está bien. Solo lo están tratando”, indicaron fuentes del entorno del exfutbolista de Boca. Sumado a eso, este medio supo que está en sala común y producto de una gripe mal curada y su hábito con el cigarrillo, se le generó una neumonía.

De esta manera, por el momento existen versiones diferentes sobre la gravedad del cuadro y el sector del centro médico en el que permanece internado. La información difundida públicamente hasta ahora tampoco permite confirmar de manera independiente el diagnóstico y por el momento, no trascendió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Daniel OsvaldoInternado
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es el refugio armónico de Luis, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar:biblioteca, obras de arte y un jardín integrado al living

    Así es el refugio armónico de Luis, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar: biblioteca, obras de arte y un jardín integrado al living

  2. Qué se sabe de la muerte del Negro González Oro:los problemas de salud que atravesaba el histórico conductor de 74 años

    Qué se sabe de la muerte del Negro González Oro: los problemas de salud que atravesaba el histórico conductor de 74 años

  3. Los premonitorios mensajes de González Oro semanas antes de su muerte:“Es un adiós placentero, en paz”

    Los premonitorios mensajes de González Oro semanas antes de su muerte: “Es un adiós placentero, en paz”

  4. De Abel Pintos a Luciano Pereyra y Cazzu:la grilla oficial y confirmada del Festival de Jesús María que revolucionó al folklore

    De Abel Pintos a Luciano Pereyra y Cazzu: la grilla oficial y confirmada del Festival de Jesús María que revolucionó al folklore

  5. Murió Oscar González Oro a los 74 años:el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina

    Murió Oscar González Oro a los 74 años: el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Qué es la Tumba del Rebe, el lugar que visitó Milei en Nueva York antes de volver a Buenos Aires

Qué es la Tumba del Rebe, el lugar que visitó Milei en Nueva York antes de volver a Buenos Aires

Mauricio Macri reapareció en un acto político del PRO y cuestionó a Milei:“El superávit fiscal es de baja calidad”

Santilli se reunió con Orrego en Casa Rosada:el gobernador de San Juan apoyó la eliminación de las PASO

Discapacidad:el proyecto que avanzó en Diputados abrió una negociación dentro del Gobierno

Economía

El riesgo país subió por décimo día consecutivo y volvió a superar los 600 puntos:qué mira el mercado

El riesgo país subió por décimo día consecutivo y volvió a superar los 600 puntos: qué mira el mercado

YPF aumenta los combustibles un 1% desde este sábado 26 de septiembre:así queda el esquema de precios

Por qué una histórica empresa de maní de Córdoba acaba de pedir su quiebra

Viernes negro en los mercados:el riesgo país supera los 600 puntos y caen los bonos y la Bolsa porteña

Internacionales

Donald Trump y Xi Jinping:la cumbre que expuso cómo Estados Unidos y China concentran el poder global

Donald Trump y Xi Jinping: la cumbre que expuso cómo Estados Unidos y China concentran el poder global

Finlandia y Suecia activaron sus cazas para interceptar aviones militares rusos sobre el Báltico

Volkswagen y Audi retiran casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un fallo técnico

Irán ofrece reabrir Ormuz en próximos 7 días si Estados Unidos alivia la presión militar