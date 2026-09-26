Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo: qué se sabe sobre su estado de salud

El exfutbolista y actual cantante fue internado en un hospital de Llavallol. Foto: Captura de pantalla Infobae

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en un hospital de Llavallol y su estado de salud generó preocupación. La información fue difundida este viernes por Pepe Ochoa en LAM, donde señaló que el exfutbolista y cantante permanece en terapia intensiva con diagnóstico reservado.

Según relató el panelista, Osvaldo habría sido trasladado durante la noche luego de atravesar varios días con malestar general. Ochoa sostuvo que presenta un derrame pleural derecho y que uno de sus pulmones se encontraba comprometido. También aseguró que debió ser intervenido.

Durante el programa, el panelista indicó que el cuadro sería delicado y que la única persona de su entorno que permanece cerca de él es su hermana.

Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo

Según pudo averiguar Canal 26, Osvaldo efectivamente se encuentra internado, aunque dio una descripción diferente a la difundida en LAM. “Está bien. Solo lo están tratando”, indicaron fuentes del entorno del exfutbolista de Boca. Sumado a eso, este medio supo que está en sala común y producto de una gripe mal curada y su hábito con el cigarrillo, se le generó una neumonía.

De esta manera, por el momento existen versiones diferentes sobre la gravedad del cuadro y el sector del centro médico en el que permanece internado. La información difundida públicamente hasta ahora tampoco permite confirmar de manera independiente el diagnóstico y por el momento, no trascendió un parte médico oficial sobre su estado de salud.