Los premonitorios mensajes de González Oro semanas antes de su muerte: “Es un adiós placentero, en paz”

Murió el Negro González Oro: tenía 74 años. Foto: IG: @oscar_gonzalezoro.

Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía varios años. En sus publicaciones recientes de Instagram, el histórico conductor había compartido distintas reflexiones vinculadas con el paso del tiempo, la vejez y la despedida, mensajes que volvieron a cobrar repercusión después de conocerse su muerte, a los 74 años.

Los mensajes sobre el paso del tiempo y su despedida

“Siento que estoy viviendo un largo adiós. Pero es un adiós placentero, en paz. Me voy a ir cumplido”. Entre las publicaciones que aparecieron en su cuenta @oscar_gonzalezoro hubo una reflexión especialmente contundente, publicada el 28 de abril:

Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay. Foto: IG @oscar_gonzalezoro.

También compartió otro mensaje relacionado con su casa y los recuerdos acumulados con los años: “Qué bueno darme cuenta de que la casa está envejeciendo conmigo. Y que todo lo que hemos vivido quedará en cada rincón” .

Otra de las frases publicadas fue: “Podrán odiarme, podrán amarme… pero olvidarme, jamás” .

En ese mismo período compartió la reflexión “Siento que el tiempo se me va y voy corriendo detrás de él” . Sin embargo, esa frase no corresponde originalmente a González Oro: forma parte de una reflexión del cineasta español Pedro Almodóvar sobre el paso de los años y el tiempo que le queda para desarrollar sus proyectos.

Esta distinción resulta relevante porque el propio González Oro ya había aclarado en 2025 que muchas de las frases que publicaba no necesariamente describían su situación personal.

La aclaración que había hecho González Oro sobre sus publicaciones

En junio de 2025, una serie de historias sobre la muerte y los últimos momentos de la vida también había generado inquietud entre sus seguidores.

Ante la repercusión, González Oro salió a aclararlo: “Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo”, escribió. Luego agregó que “la mayoría son frases de gente a la cual admiro”.

González Oro había compartido distintas reflexiones vinculadas con el paso del tiempo, la vejez y la despedida. Foto: IG: oscar_gonzalezoro.

Por eso, aunque sus últimos posteos adquieren inevitablemente otra lectura después de su muerte, no todos pueden ser interpretados como mensajes personales o como una anticipación de lo que ocurriría.

La relación del conductor con este tipo de reflexiones, de todos modos, venía de años atrás.

El mensaje de 2023 que ya había provocado preocupación

En agosto de 2023, González Oro sí escribió en primera persona un mensaje que generó alarma entre sus seguidores: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso”.

En aquella publicación también señaló que había dejado huella, que había cumplido con lo que se había propuesto y que atravesaba la vejez que había imaginado.

Horas después explicó qué había sucedido. “Buen día, estoy bien. Fuerte ataque de angustia, sin ningún motivo. Pero aquí estoy tranquilo. Gracias”, publicó. También aseguró que lamentaba haber preocupado a sus seguidores y que no pensaba “irse por ahora”.

El Negro González Oro murió a los 74 años Foto: Redes Sociales

Tres años después, aquellos mensajes y sus reflexiones más recientes volvieron a circular. Entre ellos quedó una frase que sintetiza la forma en la que había hablado de esa etapa de su vida: “Es un adiós placentero, en paz. Me voy a ir cumplido”. Murió a los 74 años.