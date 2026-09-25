comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los premonitorios mensajes de González Oro semanas antes de su muerte: “Es un adiós placentero, en paz”

El histórico conductor de 74 años venía compartiendo reflexiones sobre el paso del tiempo, la vejez y las despedidas. Algunos mensajes ya habían generado preocupación entre sus seguidores.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Murió el Negro González Oro: tenía 74 años.
Murió el Negro González Oro: tenía 74 años. Foto: IG: @oscar_gonzalezoro.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía varios años. En sus publicaciones recientes de Instagram, el histórico conductor había compartido distintas reflexiones vinculadas con el paso del tiempo, la vejez y la despedida, mensajes que volvieron a cobrar repercusión después de conocerse su muerte, a los 74 años.

Los mensajes sobre el paso del tiempo y su despedida

  • Entre las publicaciones que aparecieron en su cuenta @oscar_gonzalezoro hubo una reflexión especialmente contundente, publicada el 28 de abril: “Siento que estoy viviendo un largo adiós. Pero es un adiós placentero, en paz. Me voy a ir cumplido”.
Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay.
Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay. Foto: IG @oscar_gonzalezoro.
  • También compartió otro mensaje relacionado con su casa y los recuerdos acumulados con los años: “Qué bueno darme cuenta de que la casa está envejeciendo conmigo. Y que todo lo que hemos vivido quedará en cada rincón”.
  • Otra de las frases publicadas fue: “Podrán odiarme, podrán amarme… pero olvidarme, jamás”.
  • En ese mismo período compartió la reflexión “Siento que el tiempo se me va y voy corriendo detrás de él”. Sin embargo, esa frase no corresponde originalmente a González Oro: forma parte de una reflexión del cineasta español Pedro Almodóvar sobre el paso de los años y el tiempo que le queda para desarrollar sus proyectos.
  • Esta distinción resulta relevante porque el propio González Oro ya había aclarado en 2025 que muchas de las frases que publicaba no necesariamente describían su situación personal.

La aclaración que había hecho González Oro sobre sus publicaciones

En junio de 2025, una serie de historias sobre la muerte y los últimos momentos de la vida también había generado inquietud entre sus seguidores.

Ante la repercusión, González Oro salió a aclararlo: “Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo”, escribió. Luego agregó que “la mayoría son frases de gente a la cual admiro”.

González Oro había compartido distintas reflexiones vinculadas con el paso del tiempo, la vejez y la despedida.
González Oro había compartido distintas reflexiones vinculadas con el paso del tiempo, la vejez y la despedida. Foto: IG: oscar_gonzalezoro.

Por eso, aunque sus últimos posteos adquieren inevitablemente otra lectura después de su muerte, no todos pueden ser interpretados como mensajes personales o como una anticipación de lo que ocurriría.

Contenido Recomendado

Qué se sabe de la muerte del Negro González Oro:los problemas de salud que atravesaba el histórico conductor de 74 años

Qué se sabe de la muerte del Negro González Oro: los problemas de salud que atravesaba el histórico conductor de 74 años

Murió Oscar González Oro a los 74 años:el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina

Murió Oscar González Oro a los 74 años: el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina

La relación del conductor con este tipo de reflexiones, de todos modos, venía de años atrás.

El mensaje de 2023 que ya había provocado preocupación

En agosto de 2023, González Oro sí escribió en primera persona un mensaje que generó alarma entre sus seguidores: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso”.

En aquella publicación también señaló que había dejado huella, que había cumplido con lo que se había propuesto y que atravesaba la vejez que había imaginado.

Horas después explicó qué había sucedido. “Buen día, estoy bien. Fuerte ataque de angustia, sin ningún motivo. Pero aquí estoy tranquilo. Gracias”, publicó. También aseguró que lamentaba haber preocupado a sus seguidores y que no pensaba “irse por ahora”.

El Negro González Oro murió a los 74 años
El Negro González Oro murió a los 74 años Foto: Redes Sociales

Tres años después, aquellos mensajes y sus reflexiones más recientes volvieron a circular. Entre ellos quedó una frase que sintetiza la forma en la que había hablado de esa etapa de su vida: “Es un adiós placentero, en paz. Me voy a ir cumplido”. Murió a los 74 años.

Oscar González OroMuerteRedes Sociales
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Murió Oscar González Oro a los 74 años:el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina

    Murió Oscar González Oro a los 74 años: el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina

  2. Mirtha Legrand y un nuevo parte médico:cómo sigue su salud y qué decisión tomaron los profesionales

    Mirtha Legrand y un nuevo parte médico: cómo sigue su salud y qué decisión tomaron los profesionales

  3. Lejos de las cocinas y las cámaras:así es la vida de Donato De Santis en Italia, entre viñedos y tradiciones familiares

    Lejos de las cocinas y las cámaras: así es la vida de Donato De Santis en Italia, entre viñedos y tradiciones familiares

  4. Dolor en el mundo del folklore:a los 36 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música salteña

    Dolor en el mundo del folklore: a los 36 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música salteña

  5. Emotiva despedida del aire:así fue el último programa de Óscar González Oro en la radio argentina

    Emotiva despedida del aire: así fue el último programa de Óscar González Oro en la radio argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia porteña revocó el fallo que había declarado inconstitucional bajar la edad de punibilidad a 14 años:la jueza Laura Beatriz De Marinis fue apartada del caso

La Justicia porteña revocó el fallo que había declarado inconstitucional bajar la edad de punibilidad a 14 años: la jueza Laura Beatriz De Marinis fue apartada del caso

La Armada Argentina busca un nuevo buque logístico con capacidad polar:qué características deberá tener

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu:analizaron el “cambio positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina”

Economía

Viernes negro en los mercados:el riesgo país supera los 600 puntos y caen los bonos y la Bolsa porteña

Viernes negro en los mercados: el riesgo país supera los 600 puntos y caen los bonos y la Bolsa porteña

Argentina paga 793 millones de dólares al FMI:cuánto tiene el Tesoro y qué espera el Gobierno

Reforma del BCRA:el Senado introdujo un cambio decisivo y el proyecto deberá volver a Diputados

ANSES paga este viernes 25 de septiembre:quiénes cobran según el DNI y qué prestación reciben

Tendencias

Paso a paso:cómo hizo una niña china de 6 años para armar el cubo Rubik en solo 4,27 segundos y romper el récord

Paso a paso: cómo hizo una niña china de 6 años para armar el cubo Rubik en solo 4,27 segundos y romper el récord

León XIV llegó a Francia:caluroso recibimiento de Macron y el Papa alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Trump y Xi Jinping frente a frente:los cuatro temas que pueden cambiar la relación entre Estados Unidos y China

Las últimas palabras del acusado por el crimen de Federico Aramburú a la espera del veredicto en Francia:“El Papa hoy está aquí”