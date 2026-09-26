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Si vas al recital de Lali en River, prestá atención: qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el subte este sábado 26 de septiembre

El operativo comenzó desde las primeras horas de la tarde y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Habrá cortes en avenidas y calles cercanas al Monumental, mientras que la Línea D del subte tendrá un servicio especial para facilitar el regreso de quienes asistan al show.

Redacción Sociedad
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Por el show, se verán afectadas varias calles y avenidas.
Por el show, se verán afectadas varias calles y avenidas. Foto: Dale Play
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Lali Espósito dará este sábado 26 de septiembre su tercer concierto del año en el Estadio Monumental de River y por la gran cantidad de público que se espera en la zona, el Gobierno porteño dispuso un operativo especial de tránsito. Habrá calles cerradas desde el mediodía y modificaciones en distintos accesos al barrio.

El esquema comenzó a implementarse desde las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la madrugada del domingo. Las restricciones alcanzarán a las principales avenidas y calles ubicadas alrededor del estadio, por lo que quienes tengan previsto acercarse a Núñez deberán tener en cuenta las zonas afectadas.

Cuáles son las calles cortadas por el recital de Lali

Desde las 11 de la mañana hasta las 2 del día siguiente, permanecerá cerrado el perímetro comprendido entre Avenida del Libertador, Avenida Udaondo, Avenida Figueroa Alcorta y Monroe.

A partir de las 13, se sumará el corte total de Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Udaondo y Monroe. Una hora después, desde las 14, también quedará cerrada Avenida Guillermo Udaondo, entre Del Libertador y la Colectora Intendente Cantilo.

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En ese mismo horario se interrumpirán los ingresos desde Intendente Cantilo al Puente Labruna, además de las calles Campos Salles y Teniente Ricchieri, entre Del Libertador y Udaondo. El Puente Labruna también tendrá un corte total entre Figueroa Alcorta y Cantilo.

El operativo contempla además un cierre con control vehicular del perímetro comprendido entre Del Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta y Monroe durante el desarrollo del evento.

recital de lali
El recital de este sábado 26 de septiembre marcará el cierre de la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" y con entradas agotadas. Foto: Dale Play

Cómo entrar y salir del barrio de la cancha de River

Para los residentes de la zona también habrá un esquema especial de circulación. Los ingresos al barrio River estarán habilitados por Avenida Congreso y Padre Juan B. Neumann, y por Monroe y Nicanor Méndez.

Para los egresos, las alternativas serán Avenida Libertador y Almirante Atilio Sixto Barilari; Monroe y Rafael Hernández; y Monroe y Coronel Carlos Sourigues.

Entre las calles que permanecerán cerradas al tránsito figuran Campos Salles, Avenida Udaondo y Figueroa Alcorta, en el tramo comprendido entre Monroe y Udaondo. También estará cerrada La Pampa entre Figueroa Alcorta y la autopista.

Aunque permanecerán abiertas, las autoridades recomiendan evitar Figueroa Alcorta en sentido General Paz, entre Echeverría y Monroe; Monroe, entre Figueroa Alcorta y Del Libertador; y Ramsay, entre La Pampa y Monroe, debido a la posible congestión.

Como alternativas de circulación se recomienda utilizar La Pampa, Sucre, Echeverría, Avenida Juramento, Mendoza, Avenida Olazábal y el Puente Scalabrini Ortiz para acceder a la Autopista Illia y Cantilo.

Dos afortunados podrán cenar y dormir en el estadio de River Plate. Foto: Airbnb

Cómo funcionará el subte por el recital de Lali

Una de las principales alternativas para quienes concurran al Monumental será el subte de la Línea D, que tendrá un horario especial durante la madrugada del domingo.

El servicio se extenderá hasta las 1:30, con ingreso únicamente por la estación Congreso de Tucumán. Para el descenso estarán habilitadas las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

De esta manera, quienes asistan al tercer River de Lali contarán con una opción de transporte público durante parte de la salida del estadio, en una jornada que tendrá un importante operativo de tránsito alrededor del Monumental.

El recital de este sábado 26 de septiembre marcará el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama y las entradas están agotadas. Por eso, quienes deban circular por Núñez incluso sin asistir al espectáculo, deberán contemplar los cortes y posibles demoras desde las primeras horas de la tarde.

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