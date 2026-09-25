Qué se sabe de la muerte del Negro González Oro: los problemas de salud que atravesaba el histórico conductor de 74 años

Oscar González Oro.

Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Uruguay, donde estaba radicado desde hacía varios años. La noticia fue confirmada por distintos medios, aunque hasta el momento no se informó una causa médica oficial de su fallecimiento.

El reconocido periodista y conductor radial había atravesado un deterioro general de su estado de salud durante los últimos meses, con dificultades respiratorias, problemas de movilidad y antecedentes cardíacos que habían marcado distintos momentos de su vida.

Qué se sabe de la muerte de Oscar González Oro

Hasta el momento, no existe información oficial que permita atribuir el fallecimiento a una enfermedad o afección específica. Por eso, sus antecedentes médicos deben diferenciarse de la causa concreta de su muerte.

En los últimos años, González Oro había contado públicamente algunas de las dificultades que atravesaba. Entre ellas aparecían problemas respiratorios que afectaban sus actividades cotidianas, además de dificultades para desplazarse y mantener el equilibrio.

El periodista había explicado que podía quedarse sin aire después de caminar distancias relativamente cortas, una situación que había condicionado parte de su vida cotidiana. Sin embargo, esos antecedentes no permiten establecer por sí mismos cuál fue la causa de su fallecimiento.

Negro Oscar González Oro. Foto: NA

Los problemas respiratorios y de movilidad

Uno de los problemas de salud que había trascendido en los últimos tiempos estaba relacionado con la falta de aire. El conductor había relatado que tenía dificultades para caminar determinadas distancias sin quedarse sin aire, una situación que se sumaba a un deterioro de su estado físico general.

También había atravesado problemas de movilidad y equilibrio, que dificultaban sus desplazamientos y hacían necesaria asistencia para algunas actividades.

Estas complicaciones habían generado preocupación entre sus allegados y seguidores, aunque no fueron informadas como la causa oficial de su muerte.

El antecedente cardíaco de Oscar González Oro

Otro de los antecedentes médicos importantes en la vida de González Oro fue el relacionado con su salud cardiovascular. En 2017, el periodista fue sometido a una cirugía a corazón abierto después de que los médicos detectaran obstrucciones en sus arterias coronarias. Durante la intervención le realizaron tres bypass.

El antecedente formó parte de su historial médico y se sumó a las distintas dificultades de salud que atravesó durante los años posteriores. De todos modos, no hay confirmación de que ese antecedente cardíaco haya provocado su muerte.

Una extensa trayectoria en los medios argentinos

La muerte de González Oro generó conmoción en el mundo de la radio y el espectáculo, donde construyó una extensa carrera y se convirtió en una de las voces más reconocidas de los medios argentinos.

Durante décadas, el conductor ocupó un lugar destacado en la radio y también tuvo participación en distintos espacios de televisión. En los últimos años había elegido instalarse en Uruguay, desde donde continuó vinculado al mundo de los medios y mantuvo contacto con su público.

Oscar González oro

A los 74 años, su muerte volvió a poner en primer plano una trayectoria marcada por la radio, la televisión y una voz que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de millones de argentinos.

Por el momento, la causa específica del fallecimiento no fue comunicada oficialmente. Hasta que exista una confirmación médica o familiar, los problemas respiratorios, cardíacos y de movilidad deben ser considerados como antecedentes de salud y no como una explicación confirmada de su muerte.