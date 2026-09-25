Una explosiva batalla legal contada en 8 capítulos: así es la nueva miniserie de HBO Max sobre abogados y un divorcio repleto de escándalos

Dominic West y Sienna Miller- serie de HBO Foto: HBO Max

Hace exactamente dos décadas, Dominic West y Sienna Miller coincidían en la obra de teatro, As you like it (Como gustes) de William Shakespeare y, desde entonces, se hicieron grandes amigos. Luego compartieron pantalla en el cortometraje The Tale of Thomas Burberry 2016 y ahora se vuelven a ver las caras en una serie de HBO Max llamada Guerra.

Se trata de un thriller legal que destaca no solo por la química entre ambos actores británicos sino que también por la trama narrativa que se centra en un divorcio que se convierte en un escándalo mediático de los más importantes de Inglaterra. Dirigido por los realizadores China Moo-Young, Ben Taylor y Jennifer Sheridan, la producción cuenta con guion de Jess Brittain, Kelly Jones y Emilie Robson.

Guerra: de qué trata el nuevo drama legal de HBO Max

La serie de HBO Max sigue el tormentoso vínculo entre un magnate tecnológico y una famosa estrella de cine. Ambos están casados desde hace tiempo y se han transformado en la envidia del jet set londinense. Pero al acabarse su amor deciden ponerle fin a su relación de la manera más errática posible. El divorcio mediático se convertirá en un escarnio para la prensa que, además, involucrará a dos estudios de abogados de la capital de Inglaterra: Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne.

Cómo es Guerra, la serie protagonizada por Dominic West y Sienna Miller Foto: HBO

Guerra no solo es la historia de un escándalo legal entre dos ex amantes, también explorará diversas temáticas como la traición y el poder.

Fecha de estreno: cuándo llega el primer capítulo a la plataforma

Si la sinopsis del drama legal ya te interesó vas a tener que esperar a su estreno. Guerra, creada por George Kay, quien ya estuvo detrás de las entregas de Criminal, llegará a la pantalla de la plataforma de streaming el próximo jueves 1 de octubre.

Reparto principal: quiénes protagonizan la miniserie de HBO Max

Mientras Dominic West interpreta a Morgan Henderson, un importante empresario de tecnología británico, Sienna Miller es Carla Duval, una actriz de cine de gran popularidad. Los actores ya protagonizaron producciones similares que involucraban escándalos legales, infidelidad y pasión tales como The Affair y Anatomía de un Escándalo.

Tráiler de "Guerra" de HBO

En el caso de Guerra, no serán los únicos que harán de esta serie una excelente opción para ver en todo un fin de semana. El elenco se completa con las actuaciones de:

Archie Renaux , que da vida a Jonathan “Johnny” Warren , un abogado que se involucra en el conflicto legal de la pareja.

Phoebe Fox , interpreta a Serena, una abogada socia del estudio Taylor & Byrne.

James McArdle da vida a Nicholas Taylor, socio de Serena.

Nina Sosanya interpreta a Beatrice “Queen Bea” Ubosi, estrella rival del estudio de abogados Cathcarts & Son.

Pip Torrens da vida a St John Smallwood, otra abogado de Cathcarts & Son.

Cuántos capítulos tiene Guerra y cómo será su emisión semanal

La serie producida por HBO y Sky tiene un total de ocho capítulos que se irán estrenando cada jueves. Desde la plataforma de streaming indicaron que se trata solo de una temporada, aunque dependiendo de su éxito en cuanto a audiencia podría renovarse para una segunda entrega.