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Está en HBO Max: la miniserie policial protagonizada por Kate Winslet que es perfecta para una noche de luna llena

La actriz británica, Kate Winslet, se sumergió en un personaje totalmente diferente que incluso le valió un premio Emmy. Por qué recomendamos la serie de HBO Max.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Kate Winslet en Mare of Easttown, una serie para ver en HBO.
Kate Winslet en Mare of Easttown, una serie para ver en HBO. Foto: HBO
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Si estás buscando una serie para ver en luna llena, la recomendación para este fin de semana es simple y clara: está protagonizada por Kate Winslet en uno de los mejores papeles de su carrera. Además, se trató del primero que realizó para televisión, ya que desde muy joven se caracterizó por enfocarse en roles para cine. Se trata de Mare of Easttown, una miniserie de tan solo siete episodios disponible en el catálogo de HBO Max.

Se estrenó en mayo de 2021 y rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia no solo por la interpretación de Winslet, sino, además, por conformar una trama narrativa adulta con importante carga emocional y momentos oscuros, cuyo guion estuvo a cargo de Brad Ingelsby, quien también dirigió gran parte de los capítulos.

Tráiler de Mare of Easttown

De qué trata Mare of Easttown, la miniserie de HBO con Kate Winslet

Mare of Easttown sigue a la detective Mare Sheehan, oriunda de un pequeño pueblo de Pensilvania. Abatida y profundamente subsumida en una tragedia personal, la mujer debe enfrentarse a un nuevo caso: la misteriosa desaparición y posterior muerte de una joven de la localidad en la que vive. Todo esto deberá hacerlo mientras su vida y los temores de su pasado parecen volverse en su propia contra.

La serie tiene un toque de small-town crime muy similar a Sharp Objets, solo que el personaje de Winslet trata de no caer en tales crisis existenciales como el de Amy Adams en aquella producción que también es de HBO.

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Está en streaming, es una miniserie policial apasionante y resulta ideal para ver en luna llena
La miniserie tiene tan solo siete episodios disponibles en el catálogo de HBO Max. Foto: HBO

Pero hay otra similitud. En Mare of Easttown, se carga con secretos familiares y el infierno que se genera dentro de una comunidad semi rural tan pequeña. Por otro lado, hay que decir también que la serie fue reconocida con 16 nominaciones a los premios Emmy debido a su calidad, de los cuales se quedó con cuatro galardones.

Quiénes actúan en la miniserie policial de HBO

Además de Kate Winslet, quien ganó un premio Emmy por su interpretación en la categoría “Mejor actriz en una miniserie”, el elenco está cargado de figuras de renombre en Hollywood:

  • Julianne Nicholson da vida a Lori Ross, la mejor amiga de Mare y quien también ganó un premio Emmy como “Mejor actriz de reparto”.
  • Jean Smart interpreta a Helen Sheehan, la madre de Mare.
  • Angourie Rice es Siobhan Sheehan, la hija de Mare.
  • Evan Peters da vida a Colin Zabel, el detective que llega para ayudar en la investigación por el asesinato.
  • Guy Pearce es Richard Ryan, un escritor misterioso que mantiene una relación con Mare.
  • Joe Tippett interpreta a John Ross, esposo de Lori.
Está en streaming, es una miniserie policial apasionante y resulta ideal para ver en luna llena
Mare of Easttown recibió 16 nominaciones a los premios Emmy en el 2021. Foto: HBO

¿Por qué hoy es luna llena? Una explicación desde la astrología

Este sábado 26 de septiembre es Luna Llena en Aries y en astrología representa un momento de culminación y de cierres de etapa. Una Luna Llena siempre ocurre cuando el Sol y la Luna se oponen.

En esta disciplina, por eso, se explica que durante el mes de Libra (es decir cuando el Sol está en este signo del zodíaco entre septiembre y octubre) la Luna tenga lugar en Aries, ya que se trata de su signo opuesto complementario.

Los astrólogos sostienen que este período puede estar asociado a una mayor intensidad emocional, aunque, por supuesto, siempre dependerá en qué sector de la carta natal de cada persona ocurra el evento.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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