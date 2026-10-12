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En 2024, el fuego arrasó más de 6.000 hectáreas y dejó un paisaje lunar: dos años después, volvió a llenarse de vida

El incendio destruyó pastizales e instalaciones rurales en Dakota del Sur, Estados Unidos. Tras casi dos años, reaparecieron plantas nativas y flores silvestres.

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Una vaca mira a la cámara en un campo de Dakota del Sur, Estados Unidos.
El USDA atribuyó parte de los resultados al descanso temporal de los terrenos y a las prácticas de manejo del pastoreo. Foto: Imagen generada con IA.
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En septiembre de 2024, un incendio arrasó más de 6.000 hectáreas cerca de White River, en Dakota del Sur, Estados Unidos, y destruyó pastizales, alambrados e instalaciones rurales. Dos años después, varios campos afectados volvieron a cubrirse de pastos nativos y flores silvestres. La recuperación fue documentada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que también registró mejoras en la producción de forraje después de que algunos productores permitieran descansar sus tierras.

Cómo fue el incendio que arrasó más de 6.000 hectáreas en 2024

El incendio, conocido como Power Dam Road Fire, comenzó el 12 de septiembre de 2024 cerca de White River. Según el USDA, se originó por una chispa procedente de un poste eléctrico y se propagó rápidamente por los fuertes vientos, cuyas ráfagas alcanzaron aproximadamente 120 kilómetros por hora.

Las llamas destruyeron cercos, maquinaria e instalaciones rurales. Algunos productores abrieron alambrados para que el ganado pudiera escapar, mientras que otros encontraron animales refugiados en el río.

Campo incendiado en Dakota.
El incendio, conocido como Power Dam Road Fire, comenzó el 12 de septiembre de 2024 cerca de White River. Foto: Google Gemini.

Uno de los afectados fue Bob Hutchison, cuyos abuelos se habían establecido en la zona en 1916. De sus aproximadamente 202 hectáreas, solo ocho quedaron sin quemarse. El productor describió el paisaje posterior al incendio como una superficie semejante a la de la Luna.

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Qué ocurrió con los campos dos años después del incendio

Hutchison decidió dejar descansar sus tierras durante casi dos años antes de reanudar el pastoreo. En 2026, observó una mayor presencia de pastos nativos y flores silvestres, además de la recuperación de sectores donde el fuego había eliminado cedros.

La familia Risseeuw, también afectada por el incendio, registró otro resultado. En uno de sus campos quemados, dejó sin pastoreo durante 2025 la mitad de una parcela.

En 2026, ese sector produjo más heno por hectárea que los demás campos que la familia había pastoreado o cosechado en 2025, según explicó Rogan Risseeuw al USDA. También aparecieron extensiones de flores que no había observado durante años anteriores.

Por qué se recuperó la vegetación y qué muestran los estudios

  • El USDA atribuyó parte de los resultados al descanso temporal de los terrenos y a las prácticas de manejo del pastoreo.
  • Kevin Sedivec, especialista de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, explicó que, después de un período adecuado de recuperación, cierta presión de pastoreo puede favorecer el crecimiento de nuevas plantas.
  • La recuperación documentada corresponde a establecimientos específicos. No significa que las más de 6.000 hectáreas afectadas hayan recuperado completamente su estado anterior.
  • El caso muestra cómo el descanso del suelo y el manejo ganadero contribuyeron a recuperar parte de la vegetación y la capacidad productiva de los campos.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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