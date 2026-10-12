comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

A fines del siglo XIX, un asturiano abrió un almacén con palenque en Almagro: recibía carreros, vendía bebidas y terminó convertido en un templo del tango

En una antigua esquina de Almagro nació como almacén de ramos generales y despacho de bebidas. Más de un siglo después, El Boliche de Roberto conserva su barra, sus historias y una profunda relación con el tango porteño.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Boliche de Roberto
El Boliche de Roberto conserva la memoria y el tango de Almagro Foto: Instagram @bolichederoberto_
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Entre los edificios modernos y el tránsito de Buenos Aires, un pequeño bar mantiene viva la memoria de una ciudad recorrida por carros y caballos. Se trata de El Boliche de Roberto, ubicado en Bulnes 331, frente a la Plaza Almagro.

Su historia comenzó en 1893, cuando el inmigrante asturiano Francisco Pérez abrió un almacén de ramos generales con despacho de bebidas. El comercio acompañó el crecimiento de una zona marcada por el movimiento del cercano Mercado del Abasto.

El almacén de Almagro que tenía un palenque para los caballos

El establecimiento fue bautizado originalmente como “Casaquinta”. Frente a la entrada contaba con un palenque donde los carreros podían sujetar sus caballos mientras descansaban, compraban provisiones o tomaban alguna bebida.

El Boliche de Roberto
Antiguas botellas, música y leyendas Foto: Instagram @bolichederoberto_

Durante aquellos años, los alrededores del Abasto eran transitados por vendedores, changarines, puesteros y trabajadores que transportaban mercadería por distintos puntos de la ciudad. El almacén funcionaba como comercio, lugar de descanso y punto de reunión para los vecinos.

Contenido Recomendado

Lali llevó un clásico del tango a River:la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán

Lali llevó un clásico del tango a River: la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán

“Nostalgias”, el tango que rechazaron para homenajear a Carlos Gardel y terminó convertido en un clásico eterno

El tango que nació para homenajear a Gardel

Con el paso del tiempo, los carros desaparecieron de las calles, pero el local continuó abierto y comenzó a consolidarse como uno de los bares más particulares de Almagro.

Por qué comenzó a llamarse El Boliche de Roberto

En 1929, el establecimiento adoptó oficialmente el nombre “12 de Octubre”, la misma denominación que recibió temporalmente la plaza ubicada enfrente. Aunque el espacio público recuperó años después su nombre original, el comercio mantuvo aquel título.

Sin embargo, los clientes empezaron a conocerlo de otra manera. Tras la muerte de Francisco Pérez, el local quedó vinculado con su hijo, Roberto Pérez, quien impulsó encuentros artísticos junto con el poeta Roberto Medina.

El Boliche de Roberto
Nació en 1893 como almacén y refugio de carreros Foto: Instagram @bolichederoberto_

Las reuniones se hicieron conocidas como la Peña de Roberto o la Peña de los Jueves. La costumbre popular terminó imponiéndose y el lugar pasó a ser llamado definitivamente El Boliche de Roberto.

Las noches de tango que hicieron famoso al bar

Por sus mesas pasaron músicos y cantores vinculados con la cultura porteña. Entre los nombres más recordados aparecen Osvaldo Pugliese, Osvaldo Peredo, Ernesto Baffa, María Graña y Ariel Ardit.

También se transmite la leyenda de que Carlos Gardel habría visitado el establecimiento debido a su cercanía con el Abasto. Aunque no existen pruebas concluyentes, la historia se integró a la tradición oral del bar y reforzó su vínculo con el universo del tango.

El Boliche de Roberto
El Boliche de Roberto mantiene viva la historia del viejo Almagro Foto: Instagram @bolichederoberto_

Su interior mantiene una estética sencilla: barra de madera, estanterías antiguas, botellas y un salón de dimensiones reducidas. La cercanía entre músicos y espectadores convirtió al lugar en un refugio para artistas consagrados y nuevos intérpretes.

El bar de Almagro que mantiene viva su historia

Reconocido como Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires, El Boliche de Roberto logró sobrevivir a las transformaciones urbanas y al paso de distintas generaciones.

Ya no quedan caballos amarrados frente a la puerta ni carreros rumbo al Abasto. Sin embargo, todavía permanecen la barra, las canciones y las historias de una Buenos Aires que se resiste a desaparecer.

El antiguo almacén fundado en 1893 continúa siendo un espacio pequeño, íntimo y profundamente porteño. Más que un bar, es una puerta abierta hacia el pasado de Almagro y uno de los rincones donde el tango todavía se vive a pocos metros de distancia.

TangoHistoriaTurismoAlmagro
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1902, un grupo de colonos se reunió en una escuela de barro:124 años después, su decisión todavía define el mapa argentino

    En 1902, un grupo de colonos se reunió en una escuela de barro: 124 años después, su decisión todavía define el mapa argentino

  2. Fue construida en 1891 y recién en 1941 se convirtió en su hogar permanente:hoy es la casa museo de Victoria Ocampo y guarda más de 11.000 libros

    Fue construida en 1891 y recién en 1941 se convirtió en su hogar permanente: hoy es la casa museo de Victoria Ocampo y guarda más de 11.000 libros

  3. En 1890, Argentina inauguró el embalse más grande del mundo para llevar agua y energía:hoy, su primer paredón permanece bajo el lago

    En 1890, Argentina inauguró el embalse más grande del mundo para llevar agua y energía: hoy, su primer paredón permanece bajo el lago

  4. A mediados de 2025, un arqueólogo aficionado encontró 934 monedas romanas en un campo de Alemania:pesaban 3,1 kilos y llevaban casi 2.000 años enterradas

    A mediados de 2025, un arqueólogo aficionado encontró 934 monedas romanas en un campo de Alemania: pesaban 3,1 kilos y llevaban casi 2.000 años enterradas

  5. En 1827, la hija de un prócer perdió a su prometido en una batalla naval:8 meses después, apareció muerta en el Río de la Plata

    En 1827, la hija de un prócer perdió a su prometido en una batalla naval: 8 meses después, apareció muerta en el Río de la Plata
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

Economía

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Internacionales

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Así es JetZero, el avión que quiere transformarse en el futuro de los vuelos comerciales.

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford