Alberto Cormillot y su hijo Emilio. Foto: Instagram @drcormi

Alberto Cormillot habló sobre el paso del tiempo, su relación con Emilio, el hijo de cinco años que tuvo con Estefanía Pasquini, y los recuerdos de sus padres. A sus 88 años, el médico reconoció que una de sus principales preocupaciones es no poder acompañar a su hijo menor durante todas las etapas de su vida. Consultado sobre cuánto le gustaría vivir, reveló que aspira a llegar a los 104 años para estar presente cuando el pequeño termine sus estudios.

La relación de Cormillot con su hijo Emilio

El médico contó en una entrevista con Clarín que intenta estar presente en la vida de su hijo de 5 años incluso cuando sus obligaciones laborales ocupan buena parte de su agenda. Los fines de semana suele dedicárselos por completo y también participa de los cumpleaños infantiles y de los encuentros vinculados con el colegio.

Al comparar esta experiencia con la crianza de sus hijos mayores, admitió que su manera de ejercer la paternidad cambió con los años. En aquel momento no tenía la misma participación en las actividades escolares ni en los encuentros con otros padres.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto a Emilio

Además, Cormillot explicó que utiliza WhatsApp para compartirle fotografías, mensajes y audios sobre distintas situaciones de su vida. Según contó, busca que Emilio pueda acceder a ese material cuando sea más grande y conocer aspectos de la historia de su padre.

El deseo de llegar a los 104 años

Al hablar sobre la longevidad, Cormillot recordó que su padre vivió hasta los 95 años y dijo que espera llegar a esa edad. “Hubo cosas genéticas que él no tuvo. Tengo un optimismo razonable porque tuve muchas veces cáncer y una genetista me dijo que fue mala suerte porque no estaba en mi genética”, explicó.

Una de sus preocupaciones actuales, explicó, es no poder acompañar a Emilio durante todas las etapas de su vida. “Si yo tuviera la posibilidad -ya hice la cuenta-, me gustaría vivir hasta los 104 años para entregarle un diploma”, expresó el médico.

Al referirse a cómo quisiera que lo recuerden, dijo que le gustaría ser reconocido como una persona trabajadora, seria y responsable. “Y alguien con quien vale la pena trabajar, ya sea como compañero, subordinado, o jefe”, agregó.

El recuerdo de sus padres y una infancia ligada a la medicina

Cormillot recordó su infancia en una farmacia de Floresta, donde su abuelo era farmacéutico y su madre trabajaba como enfermera. Desde chico colaboró con distintas tareas y acompañó a su madre en la atención de los vecinos. Después de recibirse de médico, comenzó a trabajar junto a ella, que más tarde se incorporó a su equipo como enfermera.

Alberto Cormillot junto a su familia. Foto: Instagram.

El médico contó que compartía mucho tiempo con sus padres y que los veía prácticamente todos los días. Tras la muerte de su madre, su vínculo con su padre se volvió más cercano: compartieron veranos en distintos puntos de la Costa Atlántica y realizaron al menos tres viajes a Europa.

Al recordar esos momentos, Cormillot se emocionó y reconoció que todavía le cuesta hablar de ellos sin quebrarse, pese a que pasaron alrededor de 30 años desde la muerte de su madre y 20 desde la de su padre.