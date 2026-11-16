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Desde 2024, Milagros del Sol innova con el dulce de leche saborizado: hoy en día, tiene 15 variedades y produce más de 10.000 kilos diarios

Tras más de 20 años dedicado al tambo, Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Junto a sus hijas, logró expandir el negocio y obtener reconocimientos por la calidad de sus productos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Tras más de 20 años dedicado al tambo, Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Junto a sus hijas, logró expandir el negocio y obtener reconocimientos por la calidad de sus productos.
Desde 2024, Milagros del Sol innova con el dulce de leche saborizado: hoy en día, tiene 15 variedades y produce más de 10.000 kilos diarios.
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A las 3 de la madrugada, cuando gran parte de Mercedes, provincia de Buenos Aires, todavía duerme, Javier Semino y su hija Milagros comienzan una jornada laboral que se extenderá hasta las cuatro de la tarde. Su destino es Exaltación de la Cruz, donde funciona Milagros del Sol, una empresa familiar que procesa alrededor de 30.000 litros de leche diarios, elabora más de 10.000 kilos de dulce de leche por jornada y cuenta con 15 variedades.

Detrás de estas cifras hay una historia de reinvención, marcada por el cierre de un tambo, la recuperación de una antigua fábrica láctea y una apuesta familiar que comenzó a cosechar importantes reconocimientos en 2024.

El salto de Milagros del Sol en 2024: la apuesta de Javier Semino y sus hijas por una empresa familiar

Criado en un pequeño paraje rural de Mercedes, Semino heredó la tradición agropecuaria de su padre, contratista rural. Durante más de dos décadas trabajó en un tambo familiar ubicado sobre la ruta 5, donde llegaron a ordeñar unas 200 vacas y elaboraban masa para mozzarella, sardo y queso llanero. Sin embargo, las dificultades climáticas, especialmente la sequía de 2018, y la pérdida del alquiler del campo terminaron por cerrar aquella etapa.

Tras más de 20 años dedicado al tambo, Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Junto a sus hijas, logró expandir el negocio y obtener reconocimientos por la calidad de sus productos.
Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Foto: Instagram milagrosdelsol.lacteos

La oportunidad de reinventarse apareció cuando un conocido le comentó que una cooperativa láctea atravesaba dificultades económicas y productivas. Semino se acercó a la planta, que anteriormente había pertenecido a La Salamandra, y decidió involucrarse en su recuperación. “Yo nunca había hecho dulce de leche y empezamos a hacer”, recordó sobre sus primeros pasos en la industria, en diálogo con La Nación.

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La nueva empresa necesitaba una identidad propia. Durante una reunión familiar, un sobrino propuso combinar los nombres de sus hijas, Milagros y Sol, y así nació Milagros del Sol. Con el tiempo, el emprendimiento incorporó a hijas, sobrinos y hermanas, consolidando un proyecto que encontró en la industrialización de la leche una alternativa frente a las incertidumbres del campo.

15 variedades: cómo es el catálogo que los diferencia en el mercado del dulce de leche

Aunque inicialmente desconocía el proceso de elaboración del dulce de leche, Semino comenzó a experimentar con diferentes recetas para diferenciarse de los fabricantes tradicionales. Primero incorporó versiones al ron y chocolate, además de las variedades familiar y repostera, destinadas a distintos usos y consumidores.

Tras más de 20 años dedicado al tambo, Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Junto a sus hijas, logró expandir el negocio y obtener reconocimientos por la calidad de sus productos.
Semino comenzó a experimentar con diferentes recetas para diferenciarse de los fabricantes tradicionales.

Posteriormente, amplió el catálogo hasta alcanzar 15 variedades de dulce de leche, con sabores como:

  • Banana
  • Café
  • Frutos rojos
  • Limón
  • Marroc
  • Menta
  • Naranja
  • Pistacho

Después decidí incursionar en otros sabores y eso nos llevó a que la fábrica se pagara un poco más”, explicó el productor. La diversificación se convirtió en una de las principales herramientas para agregar valor a la materia prima y construir una identidad propia dentro de un mercado altamente competitivo.

Desafío operativo: cómo lograron producir más de 10.000 kilos diarios de dulce de leche

Actualmente, Milagros del Sol procesa alrededor de 30.000 litros de leche por día y sostiene una producción diversificada que incluye más de 10.000 kilos diarios de dulce de leche, además de distintas variedades de quesos. Este crecimiento fue posible mediante la recuperación de la infraestructura industrial, la experiencia acumulada durante décadas de actividad tambera y la ampliación progresiva de su catálogo.

Tras más de 20 años dedicado al tambo, Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Junto a sus hijas, logró expandir el negocio y obtener reconocimientos por la calidad de sus productos.
Uno de los productos que encontró mayor demanda es el queso llanero, utilizado para preparar tequeños.

Uno de los productos que encontró mayor demanda es el queso llanero, utilizado especialmente para preparar tequeños venezolanos. La empresa fabrica más de 3.000 kilos diarios de esta especialidad, cuyo consumo creció en Argentina junto con la llegada de inmigrantes latinoamericanos. Semino ya conocía su elaboración desde sus años en el tambo y decidió profundizar esa producción.

Además, la fábrica elabora bocconcini, gouda, mozzarella, provoleta, sardo, tybo y otros quesos artesanales. Sus productos se distribuyen en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y destinos turísticos como Caminito y las Cataratas del Iguazú, ampliando progresivamente su presencia comercial.

Qué reconocimientos recibió Milagros del Sol desde 2024

Uno de los principales hitos de la empresa llegó en 2024, cuando obtuvo el primer puesto en la Fiesta Provincial de la Mozzarella, celebrada en San Vicente. Su producto alcanzó una calificación de 98,7 puntos sobre 100, un resultado que marcó un punto de inflexión para el emprendimiento familiar y reforzó su reconocimiento dentro del sector lácteo.

Tras más de 20 años dedicado al tambo, Javier Semino recuperó una antigua fábrica láctea en Exaltación de la Cruz y la convirtió en una empresa familiar. Junto a sus hijas, logró expandir el negocio y obtener reconocimientos por la calidad de sus productos.
En la Fiesta Provincial de la Mozzarella, su producto alcanzó una calificación de 98,7 puntos sobre 100.

Posteriormente, Milagros del Sol sumó distinciones en Tandil, Suipacha y Cañuelas por sus quesos artesanales, incluidos bocconcini, mozzarella y gouda especiado. También recibió reconocimientos por sus dulces de leche en competencias organizadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Los premios tuvieron incluso un impacto familiar: una de las hijas de Semino, que trabajaba en Nueva Zelanda, decidió regresar a Argentina para incorporarse al negocio.

A pesar del crecimiento, Semino mantiene presente su pasado rural y considera que la industrialización le permitió encontrar una estabilidad que nunca tuvo completamente en el campo. Su historia refleja cómo una familia transformó el cierre de un tambo en una oportunidad para construir una empresa con identidad propia.

Dulce de lecheLecheQuesoMercedes
Cristian Daniel Avila
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