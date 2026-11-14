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Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Los presientes de Estados Unidos, China y Rusia se verán las caras en la cumbre del Foro para la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), en China.

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Xi Jinping junto a Vladímir Putin.
Xi Jinping junto a Vladímir Putin. Foto: via REUTERS
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Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin protagonizaran un histórico encuentro trilateral que se centrará en tratar la “reducción de armas nucleares”.

El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia tendrá lugar durante la celebración de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se reúnen en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Evan Vucci)

La cumbre trilateral ha sido comparada con la conferencia de febrero de 1945 que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a Alemania (EE.UU., Reino Unido y la Unión Soviética) se repartieron zonas de influencia en el mundo.

Según una fuente de la Casa Blanca, esta conversación inicial es necesaria teniendo en cuenta que Estados Unidos y Rusia son los que poseen los mayores arsenales de armas nucleares y China es el que más rápido crece a este respecto.

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Donald Trump.
Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos.
Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Trump no se ha reunido con Putin desde la cumbre bilateral de agosto del año pasado en Alaska, mientras que con Xi se ha visto en dos ocasiones este año: en mayo, en Pekín, y el pasado septiembre en la Casa Blanca durante una visita de Estado.

Según la Casa Blanca, durante esta visita, que llevará a Trump a Filipinas como primera parada de su gira asiática el próximo miércoles antes de viajar a la ciudad china de Shenzhen, no hay previsto un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un. En tanto, se cree que en la agenda también será tratado el tema Irán.

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