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Abandonó el ejército español tras 22 años y 31 combates para regresar a Buenos Aires: a los 34 formó los Granaderos y ganó su primera batalla en 15 minutos

José de San Martín había desarrollado una extensa carrera militar en Europa y recibido una condecoración por enfrentar a las tropas de Napoleón. Sin embargo, en 1811 decidió cambiar de rumbo y regresar a su tierra natal para sumarse a la lucha por la independencia americana.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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José de San Martín
Representación artística de José de San Martín junto a las tropas patriotas Foto: Argentina.gob.ar.
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Antes de convertirse en uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana, José de San Martín desarrolló una extensa carrera militar al servicio de España. Durante 22 años participó en campañas militares, intervino en 31 acciones bélicas y recibió una condecoración por combatir contra las tropas de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, en 1811 decidió abandonar el ejército español y regresar a América, una decisión decisiva para la independencia.

Dejó América de niño y comenzó su carrera militar a los 11 años

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. Su padre, Juan de San Martín, era un militar español que había ejercido funciones en la región de las antiguas misiones guaraníticas. La familia se trasladó a Buenos Aires en 1781 y, tres años después, partió hacia España. Allí, el futuro Libertador recibió su educación y comenzó una vida vinculada con las armas.

San Martín de pequeño
José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

El 21 de julio de 1789 ingresó como cadete al Regimiento de Murcia, cuando tenía 11 años. Su bautismo de fuego llegó en 1791, en Orán, al norte de África. Participó luego en diversas campañas y adquirió experiencia en disciplina, conducción de tropas y estrategia militar.

Combatió contra Napoleón y recibió una medalla de oro

Según los registros difundidos por el Instituto Nacional Sanmartiniano, participó en 31 acciones bélicas durante su etapa de servicio español. Intervino en enfrentamientos vinculados con Francia, Inglaterra y Portugal, en un período marcado por las guerras europeas y los cambios políticos que sacudieron al continente.

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Gervasio Artigas

Trazaron un pueblo a 274 kilómetros de Buenos Aires en 1875, lo bautizaron por una victoria de San Martín en 1818 y su fundador llegó a vicepresidente

Maipú, en Buenos Aires

Uno de los episodios más destacados ocurrió en 1808, durante la batalla de Bailén, cuando fuerzas españolas vencieron a un ejército de Napoleón. Por su actuación, San Martín fue distinguido con una medalla de oro y ascendió a teniente coronel. Tenía una carrera consolidada, pero los acontecimientos revolucionarios del Río de la Plata comenzaron a modificar sus prioridades.

Dejó 22 años de servicio y regresó a Buenos Aires

La Revolución de Mayo de 1810 abrió un nuevo escenario en su tierra natal. Desde Europa, San Martín se vinculó con otros americanos interesados en las transformaciones políticas de sus territorios. En 1811 solicitó su retiro del ejército español y viajó a Londres, donde preparó su traslado al Río de la Plata.

El 9 de marzo de 1812 desembarcó en Buenos Aires a bordo de la fragata George Canning. Había pasado buena parte de su vida fuera de América y no todos confiaban en sus intenciones: su experiencia bajo bandera española generó reparos entre algunos dirigentes. Sin embargo, su conocimiento militar resultó valioso para un gobierno que necesitaba organizar fuerzas capaces de enfrentar a los realistas.

Formó los Granaderos y venció en un combate de 15 minutos

El 16 de marzo de 1812 recibió la tarea de crear un cuerpo de caballería que se convertiría en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Estableció normas estrictas de entrenamiento, disciplina y manejo de armas. Su objetivo era disponer de soldados preparados para realizar movimientos rápidos y coordinados en el campo de batalla.

Juan Bautista Cabral
Combate de San Lorenzo Foto: Wikipedia

La primera prueba ocurrió el 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, en la actual provincia de Santa Fe. Unos 120 granaderos enfrentaron a fuerzas realistas desembarcadas desde el Paraná y lograron imponerse tras aproximadamente 15 minutos de combate. San Martín quedó atrapado debajo de su caballo durante la acción, en uno de los episodios más recordados de aquella jornada.

De su decisión en Europa a las campañas libertadoras

En 1814 asumió el mando del Ejército del Norte y luego fue designado gobernador intendente de Cuyo, desde donde impulsó una estrategia para avanzar sobre Chile y Perú. Las victorias de Chacabuco, en 1817, y Maipú, en 1818, consolidaron la independencia chilena. Más tarde condujo la expedición hacia Perú y proclamó su independencia el 28 de julio de 1821.

José de San Martín
José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

Después de su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en 1822, se alejó progresivamente de la actividad política y militar. Partió hacia Europa en 1824 y murió en Francia el 17 de agosto de 1850. Su trayectoria como Libertador estuvo precedida por una decisión decisiva: renunciar a una carrera de 22 años en España para sumarse, a los 34, a la causa de la independencia americana.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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