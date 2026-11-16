comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Finalizó la histórica gira del Papa León XIV en Sudamérica: regresa al Vaticano tras pasar por Uruguay, Argentina y Perú

El Sumo Pontífice abandonó tierras peruanas, donde afirmó: “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Papa León saluda mientras celebra la misa en la Base Aérea de Las Palmas en el último día de su visita a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo.
El Papa León finalizó en Perú su gira por Sudamérica. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Papa León XIV se despidió de Perú, parada final de su histórica gira por Sudamérica, donde también visitó Uruguay y Argentina, tal como mostró Canal 26 en su cobertura. En tierra peruana, el pontífice expresó su gratitud “por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión” y al afirmar: “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

“Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!”, manifestó León XIV durante la homilía, donde reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo.

El pontífice agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores, voluntarios, numerosas personas y comunidades que hicieron posible este viaje y a “quienes participaron en los encuentros a través de medios de comunicación, aquí en las llanuras y también allá en las montañas, en la Amazonia, y en todo Perú”.

“¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”, añadió el máximo jerarca de la Iglesia católica después de la misa a la que asistieron un millón y medio de personas.

Contenido Recomendado

Ante 500.000 personas y a 3.600 metros de altura:el Papa León XIV rezó el ángelus e hizo emocionar a Perú

El papa León XIV llega en el papamóvil para reunirse con fieles y representantes de la devoción popular en el antiguo sitio arqueológico inca de Saqsaywaman

En 2021, tres jóvenes lanzaron su propia marca de ropa urbana:5 años después, Valentino Merlo lució una de sus prendas frente al Papa León XIV

Valentino Merlo le cantó al Papa

“Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, añadió León XIV.

El Papa afirmó también que los cantos, danzas coloridas y el aroma de los sahumerios fortalecieron su pasión por la misión que dirige hasta los confines del mundo.

El Papa León XIV llega en el papamóvil para reunirse con fieles y representantes de la devoción popular en el antiguo sitio arqueológico inca de Saqsaywaman.
El Papa León XIV rezó el ángelus en Perú. Foto: REUTERS

“He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, destacó el sumo pontífice, quien concluyó su visita al país con: “¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María te cubra con su manto!”.

Terminó la gira del Papa en Latinoamérica

Con esta homilía ante 1,5 millones de fieles, León XIV culminó su primera gira por América Latina, tras haber visitado previamente a Uruguay y a Argentina, en un viaje que emprendió apenas tres semanas después de ser operado en Roma de un cáncer de pulmón.

La visita del papa a Perú significó también el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, luego de pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Papa León XIV
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. China realizó el primer vuelo tripulado de su avión comercial totalmente eléctrico:puede transportar a 19 pasajeros

    China realizó el primer vuelo tripulado de su avión comercial totalmente eléctrico: puede transportar a 19 pasajeros

  2. Una antigua fábrica textil de Uruguay se transformará en una planta de camiones chinos:ensamblarán dos vehículos por día para Argentina y Brasil

    Una antigua fábrica textil de Uruguay se transformará en una planta de camiones chinos: ensamblarán dos vehículos por día para Argentina y Brasil

  3. Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantendrán un histórico encuentro trilateral para negociar una “reducción de armas nucleares”

    Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantendrán un histórico encuentro trilateral para negociar una “reducción de armas nucleares”

  4. En medio de las cancelaciones y demoras de vuelos en Estados Unidos, dos aviones chocaron sobre la pista en el aeropuerto internacional de Miami

    En medio de las cancelaciones y demoras de vuelos en Estados Unidos, dos aviones chocaron sobre la pista en el aeropuerto internacional de Miami

  5. Intentó robar un negocio de Paraguay y la empleada le dio pesos argentinos:los rechazó y se fue

    Intentó robar un negocio de Paraguay y la empleada le dio pesos argentinos: los rechazó y se fue
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

Luis Caputo defendió el programa económico, insistió en que no habrá volatilidad con el dólar en 2027 y aseguró que Milei “gana en primera vuelta”

El Senado buscará aprobar este jueves la nueva Ley de Discapacidad:los principales cambios

Sergio Berni en La Mirada:respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “el peronismo va a ganar” las elecciones

De reunión con Toyota al lanzamiento de Tesla en Argentina:la agenda del Gobierno de Javier Milei esta semana

Economía

Canasta de crianza:se necesitaron hasta $754.869 para mantener a un hijo en octubre, según el último informe del INDEC

Canasta básica de crianza

El riesgo país supera los 840 puntos y sube el dólar en el inicio de la semana:cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

Cuánto cuesta una pizza de fugazzetta con jamón y queso en Güerrín en noviembre de 2026

JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027 y advirtió por el dólar

Internacionales

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantendrán un histórico encuentro trilateral para negociar una “reducción de armas nucleares”

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Finalizó la histórica gira del Papa León XIV en Sudamérica:regresa al Vaticano tras pasar por Uruguay, Argentina y Perú

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara:tenía 80 años y sufría diversos problemas de salud

Ante 500.000 personas y a 3.600 metros de altura:el Papa León XIV rezó el ángelus e hizo emocionar a Perú