En 1814 llegó al poder con 56 años y el apoyo de su sobrino de 24, y nombró a San Martín gobernador de Cuyo: un año después renunció y su sobrino cayó tras solo tres meses

Gervasio Antonio de Posadas, primer Director Supremo de las Provincias Unidas Foto: Archivo General de la Nación

En 1814, Gervasio Antonio de Posadas se convirtió en el primer Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el cargo político más importante de aquel momento. Tenía 56 años y había llegado al poder con el respaldo de su sobrino, Carlos María de Alvear, un militar de apenas 24 años que había adquirido una enorme influencia durante el proceso revolucionario.

La historia tuvo un desenlace inesperado. El 9 de enero de 1815, menos de un año después de asumir, Posadas renunció y fue reemplazado por su propio sobrino, quien permaneció en el gobierno apenas tres meses. Durante aquel breve período ocurrieron acontecimientos fundamentales, como el nombramiento de José de San Martín como gobernador intendente de Cuyo y la rendición de Montevideo.

De funcionario colonial a primer Director Supremo de las Provincias Unidas

Gervasio Antonio de Posadas nació en Buenos Aires en 1757, cuando la ciudad todavía pertenecía al dominio español. Recibió formación religiosa, estudió filosofía y teología en el convento de San Francisco y posteriormente se dedicó a tareas jurídicas y administrativas. En 1789 fue nombrado notario general del Obispado, función que desempeñaba cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810.

Posadas asumió el máximo poder político en 1814 Foto: Archivo General de la Nación

Su incorporación a la política estuvo marcada por los enfrentamientos entre distintas facciones revolucionarias. En 1811 fue desterrado a Mendoza por su vinculación con sectores opositores, pero consiguió regresar a la actividad pública. En 1813 integró la Asamblea General Constituyente y el Segundo Triunvirato, junto con Nicolás Rodríguez Peña y Juan Larrea.

El sobrino de 24 años que impulsó su llegada al poder

Carlos María de Alvear nació el 25 de octubre de 1789 y era hijo de María Josefa Balbastro, hermana de Posadas. Había desarrollado parte de su carrera militar en Europa y regresó al Río de la Plata en 1812, junto con otros oficiales interesados en la emancipación americana.

Alvear se convirtió en uno de los dirigentes más influyentes de la Logia Lautaro, organización que intervino en las decisiones políticas del período. Según investigaciones del Archivo General de la Nación, utilizó esa influencia para impulsar la designación de su tío como primer Director Supremo.

Carlos María de Alvear, historia

En enero de 1814, la Asamblea del Año XIII reemplazó el Triunvirato por un Poder Ejecutivo unipersonal, con el objetivo de concentrar la conducción política y militar. Posadas asumió el nuevo cargo acompañado por ministros y un Consejo de Estado.

La decisión de 1814 que cambió la trayectoria de José de San Martín

Uno de los acontecimientos más importantes de su administración ocurrió el 10 de agosto de 1814, cuando Posadas nombró a José de San Martín gobernador intendente de Cuyo, jurisdicción integrada por Mendoza, San Juan y San Luis.

La designación respondió a una solicitud del propio San Martín, quien consideraba que la región ofrecía condiciones estratégicas para organizar futuras campañas militares hacia Chile. Desde allí comenzaría a preparar el Ejército de los Andes, protagonista de las campañas libertadoras.

José de San Martín en la época como gobernador de Cuyo

Durante el gobierno de Posadas también se fortaleció la escuadra naval patriota bajo el mando de Guillermo Brown, cuyas victorias contribuyeron a la rendición de Montevideo en junio de 1814. La campaña terrestre quedó vinculada con Alvear, quien aumentó considerablemente su prestigio político.

Renunció en 1815 y su sobrino gobernó apenas tres meses

A pesar de los avances militares, el gobierno enfrentó conflictos con José Gervasio Artigas y los movimientos federales del Litoral, que rechazaban la concentración del poder en Buenos Aires. Estas disputas debilitaron la autoridad de Posadas, quien presentó su renuncia el 9 de enero de 1815.

Su sucesor fue Carlos María de Alvear, que entonces tenía 25 años. Sin embargo, tampoco consiguió estabilizar la situación. El 3 de abril de 1815 se produjo la sublevación de Fontezuelas, protagonizada por tropas que se negaron a sostener su gobierno. La crisis terminó con su caída a mediados de abril, apenas tres meses después de asumir.

Qué pasó con Posadas y Alvear después de abandonar el poder

La historia de ambos familiares reflejó la fragilidad política de las Provincias Unidas antes de la Declaración de la Independencia de 1816. Los conflictos militares, las disputas provinciales y las relaciones personales condicionaban la estabilidad de los gobiernos.

Posadas murió en Buenos Aires el 2 de julio de 1833, mientras que Alvear continuó desarrollando una carrera militar y diplomática hasta su fallecimiento en Nueva York, en 1852.

La relación entre tío y sobrino quedó como uno de los episodios particulares del período revolucionario: un hombre que alcanzó el máximo poder político gracias al respaldo de un familiar de 24 años y que, menos de un año después, fue reemplazado por ese mismo joven.