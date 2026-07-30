Bayern Múnich vs Rottach-Egern: el amistoso más desigual de Europa que se volvió viral por sus 84 goles en 4 partidos

El clásico de todas las pretemporadas Foto: X

El Bayern Múnich tiene un nuevo compromiso de pretemporada este 30 de julio, pero la expectativa alrededor del partido no está puesta en una rivalidad deportiva tradicional. Lo que llama la atención de miles de aficionados en redes sociales es el impresionante antecedente de sus enfrentamientos contra el Rottach-Egern, un club amateur alemán al que goleó de manera sistemática.

La serie entre ambos equipos se ha convertido en una curiosidad del fútbol europeo. En apenas cuatro partidos disputados desde 2018, el gigante bávaro acumuló 84 goles a favor y apenas tres en contra, una diferencia que provoca comentarios, memes y debates entre seguidores de distintos países.

Un amistoso de pretemporada con resultados fuera de lo común

El Rottach-Egern es un club fundado en 1946 y ubicado en la región de Alta Baviera. Aunque compite en categorías amateur, mantiene una relación cordial con el Bayern, que suele incluir este encuentro dentro de su preparación veraniega.

La diferencia de nivel entre ambas instituciones ha quedado reflejada en cada edición del amistoso. Mientras el Bayern utiliza estos partidos para sumar ritmo competitivo, el conjunto local vive la experiencia de medirse con algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.

Una peculiaridad ya vuelta costumbre en los encuentros de los equipos germánicos. Foto: X

Los antecedentes explican por qué el encuentro volvió a ganar notoriedad en internet durante las últimas horas. Los marcadores registrados parecen más propios de un videojuego que de un partido real.

Los resultados históricos entre Bayern y Rottach-Egern

La primera edición se disputó en 2018 y terminó con un contundente 20-2 a favor del Bayern. Lejos de tratarse de una excepción, las diferencias crecieron en los años siguientes.

Estos han sido los resultados del historial:

2018: Rottach-Egern 2-20 Bayern Múnich

2019: Rottach-Egern 0-23 Bayern Múnich

2023: Rottach-Egern 0-27 Bayern Múnich

2024: Rottach-Egern 1-14 Bayern Múnich

La suma total arroja un dato impactante: 84 goles del Bayern y apenas tres del Rottach-Egern, con un promedio superior a 21 tantos por partido.

Un nuevo capítulo para una serie que ya es viral

Más allá de que el resultado no tiene consecuencias competitivas, la quinta edición de este amistoso llega rodeada de expectativa por los antecedentes. Cada nuevo enfrentamiento reabre la misma pregunta entre aficionados y usuarios de redes: ¿cuántos goles marcará esta vez el Bayern?

El conjunto muniqués llegará nuevamente como amplio favorito, mientras que el Rottach-Egern buscará repetir una de sus mayores satisfacciones en esta peculiar serie: encontrar el camino al gol frente a uno de los clubes más poderosos del mundo.

Una peculiaridad ya vuelta costumbre en los encuentros de los equipos germánicos. Foto: X

El partido se disputará este 30 de julio y promete volver a atraer miradas más allá de Alemania. No por la incertidumbre del resultado, sino porque la posibilidad de otra goleada histórica ha convertido este amistoso en una de las curiosidades más comentadas de la pretemporada europea.

La historia del Rottach-Egern, el pequeño club que se hizo conocido por enfrentar al Bayern

Aunque para muchos aficionados fuera de Alemania es un nombre desconocido, el FC Rottach-Egern tiene una larga trayectoria en el fútbol regional bávaro. El club nació en 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y fue constituido formalmente en febrero de 1947 en la localidad de Rottach-Egern, a orillas del lago Tegernsee, en la región de Alta Baviera.

A lo largo de su historia, el equipo ha competido principalmente en categorías amateurs del sistema alemán. Su techo deportivo ha sido la Bezirksliga, una división regional en la que logró jugar en varias etapas desde finales de la década de 1960. Actualmente milita en el fútbol amateur bávaro y mantiene una fuerte identidad comunitaria.

El club disputa sus encuentros en el Stadion am Birkenmoos, un recinto con capacidad aproximada para 2.500 espectadores que se convirtió en un punto habitual para las pretemporadas de equipos profesionales gracias al atractivo entorno natural de Tegernsee. Por allí han pasado clubes como Bayern Múnich, Liverpool, Arsenal, Manchester City y Atlético de Madrid para realizar entrenamientos estivales.

Esa relación con el Bayern explica por qué el Rottach-Egern adquirió notoriedad internacional en los últimos años. Cada verano, el conjunto bávaro suele disputar un amistoso frente al club local, una tradición que ha dejado marcadores históricos y que volvió a convertir este partido en uno de los temas más comentados de la pretemporada europea.