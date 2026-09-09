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Estudiantes 1 - 1 Corinthians: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

Terminó el partido en Jorge Luis Hirschi.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes de La Plata vs Corinthians por la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata vs Corinthians por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata: Estudiantes 1 - 1 Corinthians.

Estudiantes vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

Resumen estadístico del primer tiempo.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y Corinthians por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Esteban Ostojich.

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (13) Gastón Benedetti
  • (14) Leandro González Pirez
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (22) Alexis Castro
  • (31) Baltasar Rodríguez
  • (21) Lucas Piovi
  • (9) Guido Carrillo
  • (32) Joaquín Correa
  • (17) Joaquín Tobio Burgos

Suplentes

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (20) Eric Meza
  • (35) Valente Pierani
  • (8) Gabriel Neves
  • (7) José Sosa
  • (28) Brian Aguirre
  • (18) Edwuin Cetré
  • (19) Adolfo Gaich
  • (29) Fabricio Pérez

Entrenador: Alexander Medina

Formación confirmada de Corinthians

Titulares

  • (1) Hugo Souza
  • (3) Gabriel Paulista
  • (21) Matheus Bidu
  • (2) Matheuzinho
  • (13) Gustavo Henrique
  • (7) Breno Bidon
  • (8) Rodrigo Garro
  • (29) Allan
  • (37) Kaio César
  • (19) André Carrillo
  • (10) Memphis Depay

Suplentes

    Entrenador: Fernando Diniz

    Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Corinthians?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Corinthians en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Estudiantes LPCorinthiansCopa LibertadoresFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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