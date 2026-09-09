Estudiantes 1 - 1 Corinthians: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

Partido finalizado en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata: Estudiantes 1 - 1 Corinthians.
Estudiantes vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estudiantes y Corinthians por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Esteban Ostojich.
Formación confirmada de Estudiantes
Titulares
- (16) Fernando Muslera
- (13) Gastón Benedetti
- (14) Leandro González Pirez
- (40) Eros Mancuso
- (4) Santiago Núñez
- (22) Alexis Castro
- (31) Baltasar Rodríguez
- (21) Lucas Piovi
- (9) Guido Carrillo
- (32) Joaquín Correa
- (17) Joaquín Tobio Burgos
Suplentes
- (1) Fabricio Iacovich
- (20) Eric Meza
- (35) Valente Pierani
- (8) Gabriel Neves
- (7) José Sosa
- (28) Brian Aguirre
- (18) Edwuin Cetré
- (19) Adolfo Gaich
- (29) Fabricio Pérez
Entrenador: Alexander Medina
Formación confirmada de Corinthians
Titulares
- (1) Hugo Souza
- (3) Gabriel Paulista
- (21) Matheus Bidu
- (2) Matheuzinho
- (13) Gustavo Henrique
- (7) Breno Bidon
- (8) Rodrigo Garro
- (29) Allan
- (37) Kaio César
- (19) André Carrillo
- (10) Memphis Depay
Suplentes
Entrenador: Fernando Diniz
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Corinthians?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Corinthians en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes vs. Corinthians:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Corinthians por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.