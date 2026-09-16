Corinthians vs. Estudiantes: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Estudiantes, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 16/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo.
¿Por dónde ver en vivo Corinthians vs. Estudiantes, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Corinthians y Estudiantes se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Corinthians vs. Estudiantes, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.