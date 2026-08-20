Corinthians vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Corinthians y Rosario Central por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.
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Corinthians vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.