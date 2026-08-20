Corinthians vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Corinthians vs Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Corinthians y Rosario Central por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.