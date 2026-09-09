Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.
Formación confirmada de Palmeiras
Titulares
- (1) Carlos Miguel
- (2) Alexander Barboza
- (4) Agustín Giay
- (15) Gustavo Gómez
- (22) Joaquín Piquerez
- (26) Murilo Cerqueira
- (17) Marlon Freitas
- (30) Lucas Evangelista
- (11) Jhon Arias
- (42) José Manuel López
- (9) Vitor Roque
Suplentes
- (14) Marcelo Lomba
- (3) Bruno Fuchs
- (56) Arthur Gabriel
- (12) Khellven
- (48) Larson
- (18) Maurício Magalhães
- (32) Emiliano Martínez
- (50) Luis Pacheco
- (7) Felipe Anderson
- (39) Heittor Vinicius
- (45) Erick Belé
Entrenador: Abel Ferreira
Formación confirmada de Liga de Quito
Titulares
- (1) Gonzalo Valle
- (4) Ricardo Adé
- (30) Gian Franco Allala
- (44) Luis Segovia
- (20) Fernando Cornejo
- (13) Janner Corozo
- (8) Jesús Pretell
- (11) Michael Estrada
- (23) Yerlin Quiñónez
Suplentes
- (22) Alexander Domínguez
- (67) José Carabalí
- (3) Richard Mina
- (33) Leonel Quiñónez
- (77) Kevin Velasco
- (10) Alexander Alvarado
- (5) Sebastían González
- (31) Juan Rodríguez
- (15) Gabriel Villamil
- (26) Iván Zambrano
- (16) Deyverson
- (28) Josué Cuero
Entrenador: Gustavo Álvarez
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Palmeiras y Liga de Quito?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Palmeiras recibe a Liga de Quito en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Palmeiras vs. Liga de Quito:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.