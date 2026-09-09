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Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Sigue en directo el partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores.
Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Palmeiras choca ante Liga de Quito, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Nubank Parque ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

Resumen estadístico del primer tiempo.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.

Formación confirmada de Palmeiras

Titulares

  • (1) Carlos Miguel
  • (2) Alexander Barboza
  • (4) Agustín Giay
  • (15) Gustavo Gómez
  • (22) Joaquín Piquerez
  • (26) Murilo Cerqueira
  • (17) Marlon Freitas
  • (30) Lucas Evangelista
  • (11) Jhon Arias
  • (42) José Manuel López
  • (9) Vitor Roque

Suplentes

  • (14) Marcelo Lomba
  • (3) Bruno Fuchs
  • (56) Arthur Gabriel
  • (12) Khellven
  • (48) Larson
  • (18) Maurício Magalhães
  • (32) Emiliano Martínez
  • (50) Luis Pacheco
  • (7) Felipe Anderson
  • (39) Heittor Vinicius
  • (45) Erick Belé

Entrenador: Abel Ferreira

Formación confirmada de Liga de Quito

Titulares

  • (1) Gonzalo Valle
  • (4) Ricardo Adé
  • (30) Gian Franco Allala
  • (44) Luis Segovia
  • (20) Fernando Cornejo
  • (13) Janner Corozo
  • (8) Jesús Pretell
  • (11) Michael Estrada
  • (23) Yerlin Quiñónez

Suplentes

  • (22) Alexander Domínguez
  • (67) José Carabalí
  • (3) Richard Mina
  • (33) Leonel Quiñónez
  • (77) Kevin Velasco
  • (10) Alexander Alvarado
  • (5) Sebastían González
  • (31) Juan Rodríguez
  • (15) Gabriel Villamil
  • (26) Iván Zambrano
  • (16) Deyverson
  • (28) Josué Cuero

Entrenador: Gustavo Álvarez

Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Palmeiras y Liga de Quito?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Palmeiras recibe a Liga de Quito en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

PalmeirasLiga de QuitoCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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