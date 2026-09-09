comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El pequeño árbol que da uno de los frutos con más vitamina C y puede cultivarse en maceta: ideal para terrazas y balcones

Es un arbusto de clima tropical que puede mantenerse en recipientes amplios y producir pequeños frutos rojos, siempre que reciba luz directa y permanezca protegida del frío.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos.
La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos. Foto: Wikimedia Commons
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A simple vista puede confundirse con una cereza, pero pertenece a una familia botánica diferente y esconde una particularidad nutricional: una concentración extraordinaria de vitamina C. Se trata de la acerola, el fruto de un arbusto tropical que puede cultivarse en patios, terrazas y balcones si se elige una maceta adecuada y se respetan sus necesidades.

Su nombre científico es Malpighia emarginata, aunque también se conoce como cereza de Barbados, cereza de las Antillas o semeruco. La planta puede alcanzar entre tres y cinco metros cuando crece directamente en el suelo, pero tolera bien la poda, una característica que permite controlar su tamaño cuando se mantiene en recipientes.

Una pequeña fruta con una enorme concentración de vitamina C

La acerola es considerada una de las fuentes naturales más destacadas de ácido ascórbico. Un análisis del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos encontró entre 1.100 y 1.400 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de fruta madura, aunque el valor varió entre los diferentes ejemplares estudiados. Esa concentración puede ser entre 20 y 30 veces superior a la encontrada en algunos cítricos.

El contenido nutricional cambia según la variedad, las condiciones de cultivo y el momento de la cosecha. Por ese motivo, no todas las acerolas aportan exactamente la misma cantidad.

Contenido Recomendado

El árbol frutal que requiere menos cuidados que el limonero y es ideal para plantar el 21 de septiembre

El árbol frutal que requiere menos cuidados que el limonero y es ideal para plantar el 21 de septiembre

Cómo preparar el limonero en septiembre con 3 cuidados para que florezca con fuerza

Cómo preparar el limonero en septiembre con 3 cuidados para que florezca con fuerza
El pequeño árbol que da uno de los frutos con más vitamina C y puede cultivarse en maceta.
La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos. Foto: Wikimedia Commons

Cómo cultivar acerola en una maceta

El primer paso es elegir un recipiente amplio, con varios orificios en la base. Una maceta de al menos 40 litros ofrece más espacio para el desarrollo de las raíces y reduce la necesidad de trasplantes frecuentes. En el fondo conviene colocar material que facilite la salida del agua.

El sustrato debe ser suelto, fértil y rico en materia orgánica. Puede prepararse con tierra de buena calidad, compost y una porción de arena gruesa o perlita. El drenaje es fundamental, ya que la acumulación permanente de agua alrededor de las raíces puede debilitar la planta.

La acerola necesita varias horas de sol directo para florecer y producir frutos. En regiones cálidas puede permanecer al aire libre durante gran parte del año. En áreas con inviernos fríos, en cambio, debe trasladarse a un sitio resguardado o cubrirse antes de una helada. Los ejemplares jóvenes son especialmente sensibles a las bajas temperaturas.

El pequeño árbol que da uno de los frutos con más vitamina C y puede cultivarse en maceta.
La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos. Foto: Wikimedia Commons

Riego, poda y cosecha de las acerolas

El riego debe mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Durante los meses cálidos será necesario controlar la tierra con mayor frecuencia, mientras que en invierno conviene espaciar el aporte de agua. La caída de flores o frutos puede estar relacionada tanto con la sequedad excesiva como con el exceso de humedad.

La poda ayuda a conservar una copa compacta y facilita el cultivo en espacios reducidos. Lo recomendable es retirar las ramas secas, débiles o cruzadas después de la fructificación, sin realizar cortes excesivos que comprometan la siguiente floración.

En buenas condiciones, la planta puede comenzar a producir entre un año y medio y dos años y medio después de su plantación. En climas favorables ofrece varias cosechas durante el año. Los frutos deben recogerse cuando adquieren un tono rojo intenso, porque son delicados, maduran rápidamente y se conservan durante pocos días.

ÁrbolJardín
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Un experto en plantas lo confirma:“Mucha gente utiliza el potus como planta colgante, pero en realidad es trepadora. Con un tutor es como si la llevaras al gimnasio”

    Un experto en plantas lo confirma: “Mucha gente utiliza el potus como planta colgante, pero en realidad es trepadora. Con un tutor es como si la llevaras al gimnasio”

  2. Cómo cortarle correctamente las uñas a un gato:el paso a paso recomendado por los veterinarios para tu mascota

    Cómo cortarle correctamente las uñas a un gato: el paso a paso recomendado por los veterinarios para tu mascota

  3. El árbol aromático ideal para terrazas y balcones pequeños:es compacto, elegante y fácil de cuidar en maceta

    El árbol aromático ideal para terrazas y balcones pequeños: es compacto, elegante y fácil de cuidar en maceta

  4. Romero en agua:el sencillo truco para sacar raíces de una ramita y tener una nueva planta

    Romero en agua: el sencillo truco para sacar raíces de una ramita y tener una nueva planta

  5. Cómo hacer para que la gardenia florezca antes del 21 de septiembre:dónde ubicarla y qué cuidados necesita

    Cómo hacer para que la gardenia florezca antes del 21 de septiembre: dónde ubicarla y qué cuidados necesita
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

Arranca una nueva temporada de la FMS:quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

Arranca una nueva temporada de la FMS: quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

La foto de José Larralde que emocionó al folklore:así está hoy el histórico cantor de 88 años

“Refuerzos a las Malvinas”:el categórico pedido del exprimer ministro de Reino Unido tras la cadena nacional de Milei

La confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore:“Estoy peor que antes”

Tecnología

“Podría matarnos a todos”:el escalofriante aviso de un exinvestigador de OpenAI sobre la inteligencia artificial que podría suceder antes del 2030

“Podría matarnos a todos”: el escalofriante aviso de un exinvestigador de OpenAI sobre la inteligencia artificial que podría suceder antes del 2030

Apple presentó el iPhone Duo y los iPhone 18 Pro:precios y cuándo salen a la venta

Movie Scene Map:el mapa viral que permite descubrir dónde se filmaron películas famosas en Argentina y el mundo

Elon Musk anticipa el fin del celular:cómo sería la tecnología que podría reemplazarlo

Turismo

Dónde comer pastas caseras en Azcuénaga, el pueblito que festeja la Galleta de Campo este fin de semana

Dónde comer pastas caseras en Azcuénaga, el pueblito que festeja la Galleta de Campo este fin de semana

El pueblo bonaerense que celebra a la Galleta de Campo con una imperdible fiesta:dónde queda y cómo llegar desde CABA

Fiesta del Salame Quintero 2026:cómo llegar en tren y colectivo al evento más esperado de Mercedes

Cuatro días de cultura, lectura y sorpresas:todo lo que se sabe del Festival del Libro en Chacabuco