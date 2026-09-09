El pequeño árbol que da uno de los frutos con más vitamina C y puede cultivarse en maceta: ideal para terrazas y balcones

La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos. Foto: Wikimedia Commons

A simple vista puede confundirse con una cereza, pero pertenece a una familia botánica diferente y esconde una particularidad nutricional: una concentración extraordinaria de vitamina C. Se trata de la acerola, el fruto de un arbusto tropical que puede cultivarse en patios, terrazas y balcones si se elige una maceta adecuada y se respetan sus necesidades.

Su nombre científico es Malpighia emarginata, aunque también se conoce como cereza de Barbados, cereza de las Antillas o semeruco. La planta puede alcanzar entre tres y cinco metros cuando crece directamente en el suelo, pero tolera bien la poda, una característica que permite controlar su tamaño cuando se mantiene en recipientes.

Una pequeña fruta con una enorme concentración de vitamina C

La acerola es considerada una de las fuentes naturales más destacadas de ácido ascórbico. Un análisis del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos encontró entre 1.100 y 1.400 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de fruta madura, aunque el valor varió entre los diferentes ejemplares estudiados. Esa concentración puede ser entre 20 y 30 veces superior a la encontrada en algunos cítricos.

El contenido nutricional cambia según la variedad, las condiciones de cultivo y el momento de la cosecha. Por ese motivo, no todas las acerolas aportan exactamente la misma cantidad.

La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos. Foto: Wikimedia Commons

Cómo cultivar acerola en una maceta

El primer paso es elegir un recipiente amplio, con varios orificios en la base. Una maceta de al menos 40 litros ofrece más espacio para el desarrollo de las raíces y reduce la necesidad de trasplantes frecuentes. En el fondo conviene colocar material que facilite la salida del agua.

El sustrato debe ser suelto, fértil y rico en materia orgánica. Puede prepararse con tierra de buena calidad, compost y una porción de arena gruesa o perlita. El drenaje es fundamental, ya que la acumulación permanente de agua alrededor de las raíces puede debilitar la planta.

La acerola necesita varias horas de sol directo para florecer y producir frutos. En regiones cálidas puede permanecer al aire libre durante gran parte del año. En áreas con inviernos fríos, en cambio, debe trasladarse a un sitio resguardado o cubrirse antes de una helada. Los ejemplares jóvenes son especialmente sensibles a las bajas temperaturas.

La acerola produce frutos pequeños y rojizos cuyo contenido de vitamina C puede superar ampliamente al de los cítricos. Foto: Wikimedia Commons

Riego, poda y cosecha de las acerolas

El riego debe mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Durante los meses cálidos será necesario controlar la tierra con mayor frecuencia, mientras que en invierno conviene espaciar el aporte de agua. La caída de flores o frutos puede estar relacionada tanto con la sequedad excesiva como con el exceso de humedad.

La poda ayuda a conservar una copa compacta y facilita el cultivo en espacios reducidos. Lo recomendable es retirar las ramas secas, débiles o cruzadas después de la fructificación, sin realizar cortes excesivos que comprometan la siguiente floración.

En buenas condiciones, la planta puede comenzar a producir entre un año y medio y dos años y medio después de su plantación. En climas favorables ofrece varias cosechas durante el año. Los frutos deben recogerse cuando adquieren un tono rojo intenso, porque son delicados, maduran rápidamente y se conservan durante pocos días.