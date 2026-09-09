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Santos vs. Atlético Mineiro EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Santos y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Santos vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Santos vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Santos y Atlético Mineiro válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos.

Santos vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

Resumen estadístico del primer tiempo.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Santos y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Alexis Herrera.

Formación confirmada de Santos

Titulares

  • (77) Gabriel Brazão
  • (31) Gonzalo Escobar
  • (14) Luan Peres
  • (15) Willian Arão
  • (16) Thaciano
  • (28) Christian Oliva
  • (48) Gustavo Henrique
  • (32) Benjamín Rollheiser
  • (8) Gabriel Bontempo
  • (9) Gabriel Barbosa

Suplentes

  • (34) João Paulo
  • (26) João Ananias
  • (27) Davi Ribeiro
  • (38) Rafael Gonzaga
  • (18) Igor Vinícius
  • (42) João Alencar
  • (5) João Schmidt
  • (30) Miguel Terceros
  • (17) Gustavo Caballero
  • (57) Nadson

Entrenador: Cuca

Formación confirmada de Atlético Mineiro

Titulares

  • (1) Gabriel Delfim
  • (14) Vitor Hugo
  • (21) Alan Franco
  • (13) Lyanco
  • (11) Bernard
  • (8) Maycon
  • (6) Renan Lodi
  • (23) Ángelo Preciado
  • (9) Mateo Cassierra

Suplentes

  • (31) Robert Alves
  • (40) Vitão
  • (2) Natanael
  • (36) Kauã Pascini
  • (39) Mamady Cissé
  • (10) Gustavo Scarpa
  • (5) Alexsander
  • (30) Victor Hugo
  • (19) Reinier
  • (17) Igor Gomes
  • (27) Alan Minda
  • (92) Dudu

Entrenador: Eduardo Domínguez

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santos recibe a Atlético Mineiro en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Santos FCAtlético MineiroCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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