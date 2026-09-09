Santos vs. Atlético Mineiro EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Santos vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Santos y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Alexis Herrera.
Formación confirmada de Santos
Titulares
- (77) Gabriel Brazão
- (31) Gonzalo Escobar
- (14) Luan Peres
- (15) Willian Arão
- (16) Thaciano
- (28) Christian Oliva
- (48) Gustavo Henrique
- (32) Benjamín Rollheiser
- (8) Gabriel Bontempo
- (9) Gabriel Barbosa
Suplentes
- (34) João Paulo
- (26) João Ananias
- (27) Davi Ribeiro
- (38) Rafael Gonzaga
- (18) Igor Vinícius
- (42) João Alencar
- (5) João Schmidt
- (30) Miguel Terceros
- (17) Gustavo Caballero
- (57) Nadson
Entrenador: Cuca
Formación confirmada de Atlético Mineiro
Titulares
- (1) Gabriel Delfim
- (14) Vitor Hugo
- (21) Alan Franco
- (13) Lyanco
- (11) Bernard
- (8) Maycon
- (6) Renan Lodi
- (23) Ángelo Preciado
- (9) Mateo Cassierra
Suplentes
- (31) Robert Alves
- (40) Vitão
- (2) Natanael
- (36) Kauã Pascini
- (39) Mamady Cissé
- (10) Gustavo Scarpa
- (5) Alexsander
- (30) Victor Hugo
- (19) Reinier
- (17) Igor Gomes
- (27) Alan Minda
- (92) Dudu
Entrenador: Eduardo Domínguez
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santos recibe a Atlético Mineiro en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Santos vs. Atlético Mineiro:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Santos y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.