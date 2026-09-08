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Fluminense vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Sigue en directo el partido entre Fluminense y Platense por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Fluminense vs Platense por la Copa Libertadores.
Fluminense vs Platense por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Fluminense choca ante Platense, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Jornalista Mário Filho ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

FluminensePlatenseCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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