Fluminense vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Fluminense choca ante Platense, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Jornalista Mário Filho ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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Fluminense vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Fluminense y Platense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.