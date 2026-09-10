La Pampa: un joven fue salvajemente golpeado por la Policía: “Pensé que me iban a matar”

Lautaro Ruiz fue salvajemente golpeado por la Policía de La Pampa. Foto: Captura

Un músico y luthier denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de efectivos de la Policía de La Pampa durante un procedimiento ocurrido el domingo por la noche en Santa Rosa. El episodio habría comenzado en la terminal de ómnibus, cuando se preparaba para regresar a La Plata.

El denunciante fue identificado como Lautaro Ruiz, profesor de música y trabajador dedicado a la reparación y construcción de instrumentos. Según su relato, el conflicto se inició cuando personal de una empresa de transporte le impidió abordar el micro con una guitarra perteneciente a uno de sus clientes.

“Pensé que me iban a matar”, denunció el joven. Video: Facebook/Lautaro Ruiz

La discusión por una guitarra que terminó con una denuncia contra la Policía de La Pampa

Ruiz sostuvo que se negó a despachar el instrumento en la bodega del colectivo porque temía que pudiera sufrir daños. La discusión con el personal de la compañía fue subiendo de tono y desde la terminal solicitaron la intervención de la Policía pampeana.

El músico esperaba que los agentes ayudaran a calmar la situación. Sin embargo, según comentó, los efectivos habrían llegado con una actitud violenta. Ruiz contó que intentó registrar el procedimiento con su teléfono celular para que quedara constancia de lo sucedido, pero una agente le quitó el dispositivo.

Cuando el joven se lo “sacó de la mano”, los efectivos policiales empezaron a gritar “violencia de género” y lo comenzaron a perseguir. “Me corrieron, pero nunca me iban a alcanzar. Y eso les molestaba también, porque encima de cínicos, les daba bronca que no me podían alcanzar”, contó.

“Pensé que me iban a matar”: el relato de Lautaro Ruiz

La persecución continuó durante varias cuadras hasta las inmediaciones de la Plaza del Mapa, en Santa Rosa. Ruiz aseguró que intentó refugiarse en el ingreso de una vivienda, pero fue alcanzado por los policías.

“Me agarraron y me acribillaron entre dos. Uno me reventó los ojos a piñones. La otra policía dijo: ‘Pará, no le pegues en los ojos’. Y me empezó a ahorcar con la rodilla en el cogote durante un minuto. Pensé que me iba a matar”, relató.

Posteriormente habrían llegado más efectivos, quienes también habrían participado del procedimiento. “Me estuvieron pateando en el suelo durante diez minutos en la plaza del Mapa. Me subieron al auto y me siguieron dando piñas en la cabeza hasta la seccional primera”, contó.

Lautaro Ruiz fue salvajemente golpeado por la Policía de La Pampa. Foto: Captura

La denuncia también alcanza a una comisaría de Santa Rosa

Según su relato, la violencia continuó en la jefatura, con lo que describió como “métodos de tortura”: “Me hacían poner en poses, me pegaban rodillazos en la columna vertebral, me saltaban en las costillas. Se reían con cinismo. En estos días, es muy preocupante que pase algo así”, denunció el joven músico.

Tras recuperar la libertad, el músico publicó un video en las redes sociales en el que mostró hematomas alrededor de los ojos y otras marcas visibles. Medios locales señalaron que también habría sufrido lesiones costales y pulmonares que le dificultan continuar con su trabajo habitual.

La investigación y el pedido para identificar a los efectivos

Lautaro Ruiz aseguró que realizó las denuncias correspondientes y entregó documentación ante la Justicia. Ahora busca conocer la identidad de todos los integrantes de la fuerza que participaron del operativo en la terminal, la persecución, el traslado y su permanencia en la dependencia policial.

El joven sostuvo que logró regresar junto a su familia y resumió el impacto del episodio con otra frase: “Estoy contento de no haberme muerto”. Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se había difundido una respuesta oficial detallada de la Policía de La Pampa sobre las graves acusaciones.

La investigación deberá reconstruir la intervención policial, revisar posibles cámaras de seguridad, identificar al personal actuante y determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos. Mientras tanto, la denuncia de Ruiz generó repercusión después de que su testimonio y las imágenes de sus lesiones circularan en redes sociales.