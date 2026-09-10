Independiente del Valle vs. Flamengo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.
¿Por dónde ver en vivo Independiente del Valle vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Independiente del Valle y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Independiente del Valle vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tello Figueroa, Facundo Raúl, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.