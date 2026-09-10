Independiente del Valle vs. Flamengo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Independiente del Valle vs Flamengo por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Independiente del Valle y Flamengo por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.

¿Por dónde ver en vivo Independiente del Valle vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Independiente del Valle y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.