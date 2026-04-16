Flamengo Vs Independiente Medellín Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Flamengo vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Flamengo y Independiente Medellín se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Flamengo vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Flamengo choca ante Independiente Medellín, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Jornalista Mário Filho ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.