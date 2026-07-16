Cómo estará el clima en Buenos Aires y cuándo vuelven las tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Cómo estará el clima en Buenos Aires este jueves 16 de julio.

Tras varios días con un marcado ascenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este jueves continuará el aumento de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una semana que dejará atrás el frío intenso de los primeros días de julio.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada se presentará con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20, valores superiores a los registrados durante la semana pasada.

Un jueves templado, pero con muchas nubes.

Un jueves templado, pero con muchas nubes

El organismo nacional prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado durante gran parte del día.

A diferencia de jornadas anteriores, el sol tendrá escasa presencia, aunque eso no impedirá que las temperaturas continúen en ascenso gracias al ingreso de aire más templado.

Las condiciones serán estables y no se esperan precipitaciones durante el jueves, por lo que será una jornada ideal para realizar actividades al aire libre, aunque con un ambiente más húmedo.

El viernes vuelven las lluvias al AMBA

El cambio más importante llegará el viernes, cuando el SMN anticipa el regreso de las precipitaciones.

Según el pronóstico, se esperan lluvias durante la jornada, lo que pondrá fin a varios días consecutivos sin precipitaciones en la región.

Además del retorno de las lluvias, el ambiente continuará templado, con temperaturas que seguirán siendo elevadas para esta época del año.

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Un cambio de tendencia en pleno invierno

El aumento de las temperaturas marca un cambio respecto al intenso frío que afectó al AMBA durante las primeras semanas de julio.

Con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas que también muestran una recuperación, el invierno ofrecerá por unos días condiciones mucho más agradables antes del nuevo episodio de inestabilidad previsto para el viernes.

De esta manera, quienes planeen actividades al aire libre tendrán en el jueves una de las mejores jornadas de la semana, antes de que las lluvias vuelvan a decir presente sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.