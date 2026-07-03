EN VIVO | La previa del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde: contra quién jugará en caso de pasar a los octavos de final

La Selección Argentina disputará los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde este viernes 3 de julio a las 19. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni quiere avanzar a los octavos de final y en caso de que así sea, jugará con el ganador de Australia - Egipto.
De Cristiano Ronaldo a Ayrton Costa:los futbolistas con raíces africanas que pudieron jugar para Cabo Verde
El histórico Mundial de Cabo Verde volvió a poner el foco en un país poco explorado en el mapa del fútbol. Pero detrás de su crecimiento deportivo hay una historia marcada por la colonización, la diáspora y una identidad cultural única que conecta África, Europa y América.
El Pollo de Okupas reveló que tiene raíces de Cabo Verde y sorprendió a todos:“Nunca imaginé que iba a jugar un Mundial”
En las puertas al duelo ante Argentina por los 16avos de final de la Copa del Mundo, el actor que se puso en la piel de “El Pollo” en Okupas contó cómo vive la previa a este partido: “Armaron la Selección de manera muy precaria”.
¿Predicción alentadora para la Selección Argentina?:un astrólogo vaticinó un triunfo ante Cabo Verde y un posible cruce con Inglaterra
Se trata de Federico Pertusati, conocido en X como @AstroMutable, quien remarcó que Argentina estará entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Además, hizo un pedido especial para tener más chances de avanzar al encuentro decisivo.
Jugó dos Mundiales con Argentina, fue compañero de Pelé y era hijo de un caboverdiano:la historia de José Ramos Delgado
El “Negro” inició su carrera en Lanús, brilló en River, jugó en el mejor Santos de la historia y fue campeón con la Selección. Hoy, su historia en el fútbol argentino toma especial relevancia por el duelo entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Guía para hinchas argentinos:qué hacer en Miami antes del Argentina-Cabo Verde por el Mundial 2026
El rincón más latino de Estados Unidos se prepara para recibir una ola celeste y blanca para el duelo de este viernes. Desde el Fan Fest hasta diferentes actividades, qué se puede hacer en Miami para disfrutar de la ciudad.
Fixture Mundial 2026:todos los partidos del viernes 3 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos
Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Vuelve a jugar la Selección Argentina, esta vez ante Cabo Verde. Además, los partidos empiezan a la medianoche. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.
El secreto detrás del Magiclick del Cuti Romero:la “banda del palo santo”, la cábala energética de la Selección Argentina
El Magiclick que le retuvieron al defensor reveló una de las cábalas más curiosas de la Selección Argentina: la “banda del palo santo”, el ritual energético que comparte con Lisandro Martínez y Nahuel Molina.
Scaloni y De Paul palpitaron el choque de 16avos del Mundial 2026:del respeto por Cabo Verde a la importancia de Messi en el equipo
El técnico de la Selección argentina y el mediocampista fueron los encargados de enfrentar a la prensa en el día -1 del duelo ante los africanos. “Es un buen equipo, no están de casualidad”, coincidieron.
El verdadero motivo por el que Cuti Romero llevaba un Magiclick en la valija que hizo estallar de la risa a Messi
Cristian “Cuti” Romero fue protagonista de un momento viral en un control aeroportuario de la Selección argentina: le encontraron un Magiclick y Messi estalló de risa. Pero detrás había una curiosa cábala.
La Virgen de Luján, el Negro Manuel y el inesperado vínculo entre Argentina y Cabo Verde
Antes del cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026, una historia de fe une al rival africano con la Virgen de Luján y el vestuario de la Scaloneta.
Las curiosidades de Cabo Verde, el inesperado rival de la Albiceleste en el Mundial 2026
Cabo Verde ya hizo historia al dejar afuera a Camerún en las Eliminatorias, mantenerse invicto en la fase de grupos del Mundial 2026 y llegar a la fase decisiva con un plantel repleto de curiosidades.
El Magiclick que hizo tentar a Messi:el invento argentino que llevaba el Cuti Romero y nació en una cocina
El Magiclick volvió a ser tendencia luego de que se lo encontraran al Cuti Romero en un control de la Selección Argentina. La historia del invento argentino y su precio actual.
Messi no pudo contener la risa:el insólito objeto que le encontraron al Cuti Romero antes de viajar a Miami
Lionel Messi protagonizó un divertido momento durante los controles de seguridad de la Selección Argentina: encontraron un objeto inesperado en la valija del Cuti Romero y el video se volvió viral.
Inesperado apoyo para la Scaloneta, desde China:el poderoso ritual oriental para proteger a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Un grupo de creyentes realizó una ceremonia en un santuario taoísta para pedir por el triunfo del seleccionado de Lionel Scaloni, luego de que un brujo ghanés asegurara que Cabo Verde ganará el siguiente partido.
¿Selección Argentina o día de shopping?:qué se puede comprar en Miami por el precio de una entrada de reventa para los partidos del Mundial 2026
Si bien hay algunos hinchas que dejan en claro que la pasión y el amor por la Selección Argentina en el Mundial 2026 no tiene precio, otros turistas prefieren usar ese dinero en compras que pueden realizarse en los distintos centros comerciales de Miami.
Un argentino ploteó un Bugatti Chiron Pur Sport con los colores de la Selección y revolucionó Miami
El exclusivo auto deportivo fue intervenido con un vinilo celeste y blanco que incluye imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi. Su dueño explicó por qué decidió homenajear a la Scaloneta y generó todo tipo de comentarios en redes.