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EN VIVO | La previa del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde: contra quién jugará en caso de pasar a los octavos de final

La Selección Argentina jugará los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde a las 19 de este viernes 3 de julio. El minuto a minuto de la previa del partido en la nota.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El astro argentino se prepara para jugar ante Cabo Verde.
El astro argentino se prepara para jugar ante Cabo Verde. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina disputará los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde este viernes 3 de julio a las 19. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni quiere avanzar a los octavos de final y en caso de que así sea, jugará con el ganador de Australia - Egipto.

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La comparación entre los precios de una entrada para ver a la Selección y las compras que se puede hacer en un shopping de Miami, deja en evidencia hasta dónde puede llegar la locura por ver al equipo de Messi en el Mundial.

Si bien hay algunos hinchas que dejan en claro que la pasión y el amor por la Selección Argentina en el Mundial 2026 no tiene precio, otros turistas prefieren usar ese dinero en compras que pueden realizarse en los distintos centros comerciales de Miami.

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Selección ArgentinaSelección Cabo VerdeMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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