Liga de Quito vs. Mirassol EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito vs Mirassol por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
2´ Saque de arco para Mirassol
Desde el fondo la pone en juego Walter Leandro Capeloza Artune.
1´ Córner para Liga de Quito
Ejecuta el tiro de esquina Sebastían González.
0´ ¡Liga de Quito se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastían González fue bloqueado por Walter Leandro Capeloza Artune.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Rodrigo Paz Delgado, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Liga de Quito y Mirassol por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Liga de Quito
Titulares
- (1) Gonzalo Valle
- (4) Ricardo Adé
- (67) José Carabalí
- (44) Luis Segovia
- (20) Fernando Cornejo
- (13) Janner Corozo
- (5) Sebastían González
- (27) Ruddy Mina
- (8) Jesús Pretell
- (28) Josué Cuero
- (11) Michael Estrada
Suplentes
- (22) Alexander Domínguez
- (30) Gian Franco Allala
- (10) Alexander Alvarado
- (32) Andrés Gómez
- (25) Patrick Ortiz
- (31) Juan Rodríguez
- (26) Iván Zambrano
- (16) Deyverson
- (37) Jordin Mina
- (7) Rodney Redes
- (99) Alejandro Tobar
Entrenador: Gustavo Álvarez
Formación confirmada de Mirassol
Titulares
- (22) Walter
- (20) Daniel Borges
- (12) Victor Luis
- (2) Lucas Oliveira
- (3) Willian Machado
- (44) Gabriel Knesowitsch
- (8) Denilson
- (10) Chico Kim
- (7) Shaylon
- (17) Fernandinho
- (99) André Luis
Suplentes
- (90) Carlos Thomazella
- (23) Alex Muralha
- (34) João Victor
- (32) Igor Formiga
- (33) Eduardo
- (5) Japa
- (25) Neto Moura
- (30) Bruno Santos
- (77) Alesson
Entrenador: Rafael Guanaes
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Liga de Quito y Mirassol?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Liga de Quito vs. Mirassol por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Liga de Quito recibe a Mirassol en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Liga de Quito vs. Mirassol:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Liga de Quito y Mirassol por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.