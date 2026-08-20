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Liga de Quito vs. Mirassol EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Sigue en directo el partido entre Liga de Quito y Mirassol por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Liga de Quito vs Mirassol por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Liga de Quito vs Mirassol por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Liga de Quito y Mirassol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Liga de Quito vs Mirassol por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

2´ Saque de arco para Mirassol

Desde el fondo la pone en juego Walter Leandro Capeloza Artune.

1´ Córner para Liga de Quito

Ejecuta el tiro de esquina Sebastían González.

0´ ¡Liga de Quito se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastían González fue bloqueado por Walter Leandro Capeloza Artune.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Rodrigo Paz Delgado, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Liga de Quito y Mirassol por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Liga de Quito

Titulares

  • (1) Gonzalo Valle
  • (4) Ricardo Adé
  • (67) José Carabalí
  • (44) Luis Segovia
  • (20) Fernando Cornejo
  • (13) Janner Corozo
  • (5) Sebastían González
  • (27) Ruddy Mina
  • (8) Jesús Pretell
  • (28) Josué Cuero
  • (11) Michael Estrada

Suplentes

  • (22) Alexander Domínguez
  • (30) Gian Franco Allala
  • (10) Alexander Alvarado
  • (32) Andrés Gómez
  • (25) Patrick Ortiz
  • (31) Juan Rodríguez
  • (26) Iván Zambrano
  • (16) Deyverson
  • (37) Jordin Mina
  • (7) Rodney Redes
  • (99) Alejandro Tobar

Entrenador: Gustavo Álvarez

Formación confirmada de Mirassol

Titulares

  • (22) Walter
  • (20) Daniel Borges
  • (12) Victor Luis
  • (2) Lucas Oliveira
  • (3) Willian Machado
  • (44) Gabriel Knesowitsch
  • (8) Denilson
  • (10) Chico Kim
  • (7) Shaylon
  • (17) Fernandinho
  • (99) André Luis

Suplentes

  • (90) Carlos Thomazella
  • (23) Alex Muralha
  • (34) João Victor
  • (32) Igor Formiga
  • (33) Eduardo
  • (5) Japa
  • (25) Neto Moura
  • (30) Bruno Santos
  • (77) Alesson

Entrenador: Rafael Guanaes

Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Liga de Quito y Mirassol?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Liga de Quito vs. Mirassol por la Copa Libertadores 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Liga de Quito recibe a Mirassol en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Liga de QuitoMirassolCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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