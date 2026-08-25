Independiente del Valle 3 - 1 Tolima: así fue la victoria en la Copa Libertadores 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Banco Guayaquil de Quito: Independiente del Valle 3 - 1 Tolima.
Independiente del Valle vs Tolima por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente del Valle y Tolima por Copa Libertadores 2026.
94´ Gooool de Independiente del Valle
Matías Perelló marca para Independiente del Valle con asistencia de Ronald Briones.
93´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
93´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Yordan Osorio y el remate se va afuera.
92´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Hurtado fue bloqueado por Mateo Carabajal.
90´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Djorkaeff Reasco fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
88´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
88´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Ronald Briones y el remate se va afuera.
85´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Kelvin Flórez.
84´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kelvin Flórez fue bloqueado por Aldair Quintana.
83´ Gooool de Tolima
Junior Hernández marca para Tolima.
81´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Matías Perelló y sale Aron Rodríguez.
81´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Jhegson Méndez y sale Junior Sornoza.
81´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Djorkaeff Reasco y sale Carlos González.
79´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sebastián Guzmán.
79´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Sánchez fue bloqueado por Richard Schunke.
77´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Guzmán fue bloqueado por Junior Sornoza.
76´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
76´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Kelvin Flórez y el remate se va afuera.
75´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Mateo Carabajal.
75´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Juan Riquelme Angulo y sale Emerson Pata.
75´ Cambio en Tolima
Entra Jan Ángulo y sale Homer Martínez.
75´ Cambio en Tolima
Entra Luis Sánchez y sale Adrián Parra.
74´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Hernández fue bloqueado por Aron Rodríguez.
73´ Tarjeta amarilla para Independiente del Valle
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Junior Sornoza.
72´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emerson Pata fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
72´ Fuera de juego en Tolima
Posición adelantada de Junior Hernández.
69´ Gooool de Independiente del Valle
Carlos González marca para Independiente del Valle con asistencia de Daykol Romero.
69´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
67´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Emerson Pata y el remate se va afuera.
66´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Ronald Briones y sale Hugo Quintana.
66´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
65´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Carlos González y el remate se va afuera.
64´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Homer Martínez.
61´ Cambio en Tolima
Entra Kelvin Flórez y sale Jherson Mosquera.
61´ Cambio en Tolima
Entra Edwar López y sale Sergio Aguayo.
58´ Gooool de Independiente del Valle
Daykol Romero marca para Independiente del Valle.
58´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos González fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
53´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
53´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Homer Martínez y el remate se va afuera.
50´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
49´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
49´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Mateo Carabajal y el remate se va afuera.
49´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.
47´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
46´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Banco Guayaquil!
Resumen estadístico del primer tiempo.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Banco Guayaquil! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
43´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
43´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Carlos González y el remate se va afuera.
41´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Junior Hernández.
41´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sergio Aguayo fue bloqueado por Richard Schunke.
36´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
34´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
33´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Jordy Alcívar y el remate se va afuera.
32´ Fuera de juego en Tolima
Posición adelantada de Jorge Hurtado.
28´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.
27´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Layan Loor fue bloqueado por Yordan Osorio.
26´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
23´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Aron Rodríguez y el remate se va afuera.
23´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateo Carabajal fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
22´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.
22´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos González fue bloqueado por Yordan Osorio.
19´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Mateo Carabajal.
18´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Jorge Hurtado y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Sebastián Guzmán.
16´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Layan Loor y el remate se va afuera.
15´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
14´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
13´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Emerson Pata y el remate se va afuera.
10´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
5´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
4´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Hugo Quintana y el remate se va afuera.
2´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
2´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Aron Rodríguez y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Banco Guayaquil, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente del Valle y Tolima por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Independiente del Valle
Titulares
- (1) Aldair Quintana
- (14) Mateo Carabajal
- (19) Layan Loor
- (13) Daykol Romero
- (5) Richard Schunke
- (6) Jordy Alcívar
- (31) Emerson Pata
- (28) Hugo Quintana
- (17) Aron Rodríguez
- (10) Junior Sornoza
- (9) Carlos González
Suplentes
- (70) Miguel Peralta
- (15) Gustavo Cortez
- (4) Jhon Jairo Espinoza
- (33) Andy Velasco
- (23) Juan Viacava
- (16) Ronald Briones
- (32) Jhegson Méndez
- (8) Youri Ochoa
- (50) Juan Riquelme Angulo
- (11) Matías Perelló
- (99) Djorkaeff Reasco
- (52) Yandri Vásquez
Entrenador: Joaquín Papa
Formación confirmada de Tolima
Titulares
- (1) Neto Volpi
- (2) Anderson Angulo
- (17) Cristian Arrieta
- (20) Junior Hernández
- (71) Yordan Osorio
- (7) Jorge Hurtado
- (32) Sebastián Guzmán
- (14) Homer Martínez
- (33) Jherson Mosquera
- (15) Sergio Aguayo
- (24) Adrián Parra
Suplentes
- (23) Gali Balanta
- (70) Miguel Ortega
- (3) Jan Ángulo
- (30) Shean Barbosa
- (4) Daniel Pedrozo
- (16) Víctor Reyes
- (10) Luis Sánchez
- (8) Ever Valencia
- (18) Kelvin Flórez
- (28) Edwar López
- (11) Jader Valencia
Entrenador: Sebastián Oliveros
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente del Valle y Tolima?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente del Valle vs. Tolima por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente del Valle recibe a Tolima en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente del Valle vs. Tolima:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente del Valle y Tolima por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.