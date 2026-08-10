Fluminense vs. Independiente Riv. (M): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Fluminense y Independiente Riv. (M) por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Fluminense vs. Independiente Riv. (M), por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Fluminense y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.