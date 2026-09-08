Palmeiras vs. Liga de Quito: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 09/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nubank Parque, ubicado en São Paulo.
¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Palmeiras y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.