Palmeiras vs. Liga de Quito: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Nubank Parque de São Paulo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 09/09/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nubank Parque, ubicado en São Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Palmeiras y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.