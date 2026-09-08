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Palmeiras vs. Liga de Quito: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores.
Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Nubank Parque de São Paulo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Miércoles, 09/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nubank Parque, ubicado en São Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Palmeiras y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

PalmeirasLiga de QuitoCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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