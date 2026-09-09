La IA acelera la medicina: el nuevo fármaco contra el COVID-19 que pasó del laboratorio al mercado en 3 años y medio

Mprosevir, el primer medicamento innovador de “Clase 1” desarrollado con asistencia de IA. Foto: Imagen generada con IA

La inteligencia artificial (IA) acaba de alcanzar un nuevo hito en la industria farmacéutica. China aprobó recientemente Mprosevir, el primer medicamento innovador de “Clase 1” desarrollado con asistencia de IA, una categoría reservada para fármacos completamente originales y con un claro valor clínico. El tratamiento recibió la aprobación condicional de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) para el tratamiento de infecciones leves a moderadas de COVID-19 en adultos.

Qué significa que sea un medicamento de “Clase 1”

En el sistema regulatorio chino, los medicamentos de “Clase 1” representan el máximo nivel de innovación. Son fármacos que no fueron comercializados previamente ni en China ni en ningún otro país y deben presentar una estructura química novedosa, un mecanismo de acción original y beneficios clínicos demostrables.

En el sistema regulatorio chino, los medicamentos de “Clase 1” representan el máximo nivel de innovación. Foto: Unsplash

Mprosevir fue desarrollado en conjunto por la Universidad de Westlake, el Laboratorio Westlake y Westlake Pharmaceuticals. Su aprobación marca un paso importante para la investigación biomédica, ya que demuestra que las herramientas basadas en IA pueden participar activamente en la creación de nuevas terapias desde sus primeras etapas.

Cómo la inteligencia artificial aceleró el descubrimiento

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto fue la velocidad de desarrollo. Desde la identificación inicial de la molécula candidata hasta la finalización de los ensayos clínicos transcurrieron apenas tres años y medio, un plazo significativamente menor al de los procesos tradicionales de investigación farmacéutica.

Los científicos combinaron inteligencia artificial con la tecnología de bibliotecas codificadas por ADN (DEL, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite analizar cantidades masivas de compuestos químicos en busca de posibles candidatos terapéuticos. La biblioteca utilizada para este proyecto contenía alrededor de 49.000 millones de compuestos.

Los científicos combinaron inteligencia artificial con la tecnología de bibliotecas codificadas por ADN. Foto: Unsplash

Tras una primera selección, la tecnología DEL identificó más de 100 moléculas prometedoras. Evaluar cada una de ellas de manera convencional habría requerido enormes recursos y años de trabajo. Sin embargo, la IA logró reducir esa lista a solo nueve candidatos en cuestión de días, descartando numerosos “falsos positivos” y enfocando la investigación en las opciones con mayor potencial.

El camino hasta la molécula elegida

Las pruebas posteriores mostraron que seis de las nueve moléculas seleccionadas presentaban una actividad especialmente alta. A partir de allí, los investigadores realizaron estudios de toxicidad, metabolismo, seguridad y eficacia para determinar cuál ofrecía las mejores perspectivas de desarrollo.

Finalmente, el equipo eligió la molécula denominada WLU6937 como candidata principal. Esa decisión dio inicio a un proceso de optimización que se extendió durante dos años y que tuvo por objetivo mejorar la actividad del compuesto, perfeccionar sus propiedades farmacológicas y minimizar posibles efectos adversos.

El desarrollo de medicamentos asistido por IA ya es una alternativa eficiente y viable para la industria. Foto: Unsplash

Un avance que podría transformar la investigación médica

La inteligencia artificial continuó desempeñando un papel clave durante todo el proceso, desde los estudios celulares y los ensayos en animales hasta las distintas fases clínicas. Según los investigadores, los resultados obtenidos demuestran que el desarrollo de medicamentos asistido por IA ya es una alternativa eficiente y viable para la industria farmacéutica.

Además de su utilidad como tratamiento contra el COVID-19, Mprosevir marca un precedente global. También se convirtió en el primer medicamento innovador de molécula pequeña aprobado con éxito mediante tecnología DEL, un logro que llega 34 años después de que este concepto fuera propuesto por primera vez.

Para los especialistas, este caso podría señalar el comienzo de una nueva etapa en la investigación biomédica. La combinación de IA, análisis masivo de datos y nuevas plataformas de descubrimiento de moléculas promete reducir costos, riesgos y tiempos en el desarrollo de futuros tratamientos, acelerando la llegada de terapias innovadoras para millones de pacientes en todo el mundo.