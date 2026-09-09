comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La IA acelera la medicina: el nuevo fármaco contra el COVID-19 que pasó del laboratorio al mercado en 3 años y medio

La aprobación de Mprosevir marca un paso importante para la investigación biomédica, ya que demuestra que las herramientas basadas en IA pueden participar activamente en la creación de nuevas terapias desde sus primeras etapas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mprosevir, el primer medicamento innovador de “Clase 1” desarrollado con asistencia de IA.
Mprosevir, el primer medicamento innovador de “Clase 1” desarrollado con asistencia de IA. Foto: Imagen generada con IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La inteligencia artificial (IA) acaba de alcanzar un nuevo hito en la industria farmacéutica. China aprobó recientemente Mprosevir, el primer medicamento innovador de “Clase 1” desarrollado con asistencia de IA, una categoría reservada para fármacos completamente originales y con un claro valor clínico. El tratamiento recibió la aprobación condicional de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) para el tratamiento de infecciones leves a moderadas de COVID-19 en adultos.

Qué significa que sea un medicamento de “Clase 1”

En el sistema regulatorio chino, los medicamentos de “Clase 1” representan el máximo nivel de innovación. Son fármacos que no fueron comercializados previamente ni en China ni en ningún otro país y deben presentar una estructura química novedosa, un mecanismo de acción original y beneficios clínicos demostrables.

En el sistema regulatorio chino, los medicamentos de “Clase 1” representan el máximo nivel de innovación. Foto: Unsplash

Mprosevir fue desarrollado en conjunto por la Universidad de Westlake, el Laboratorio Westlake y Westlake Pharmaceuticals. Su aprobación marca un paso importante para la investigación biomédica, ya que demuestra que las herramientas basadas en IA pueden participar activamente en la creación de nuevas terapias desde sus primeras etapas.

Cómo la inteligencia artificial aceleró el descubrimiento

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto fue la velocidad de desarrollo. Desde la identificación inicial de la molécula candidata hasta la finalización de los ensayos clínicos transcurrieron apenas tres años y medio, un plazo significativamente menor al de los procesos tradicionales de investigación farmacéutica.

Contenido Recomendado

“Podría matarnos a todos”:el escalofriante aviso de un exinvestigador de OpenAI sobre la inteligencia artificial que podría suceder antes del 2030

“Podría matarnos a todos”: el escalofriante aviso de un exinvestigador de OpenAI sobre la inteligencia artificial que podría suceder antes del 2030

Chiqui Tapia viajó en el tiempo a los años 80:paso a paso para crear tu foto con estilo retro en ChatGPT

Chiqui Tapia viajó en el tiempo a los años 80: paso a paso para crear tu foto con estilo retro en ChatGPT

Los científicos combinaron inteligencia artificial con la tecnología de bibliotecas codificadas por ADN (DEL, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite analizar cantidades masivas de compuestos químicos en busca de posibles candidatos terapéuticos. La biblioteca utilizada para este proyecto contenía alrededor de 49.000 millones de compuestos.

Los científicos combinaron inteligencia artificial con la tecnología de bibliotecas codificadas por ADN. Foto: Unsplash

Tras una primera selección, la tecnología DEL identificó más de 100 moléculas prometedoras. Evaluar cada una de ellas de manera convencional habría requerido enormes recursos y años de trabajo. Sin embargo, la IA logró reducir esa lista a solo nueve candidatos en cuestión de días, descartando numerosos “falsos positivos” y enfocando la investigación en las opciones con mayor potencial.

El camino hasta la molécula elegida

Las pruebas posteriores mostraron que seis de las nueve moléculas seleccionadas presentaban una actividad especialmente alta. A partir de allí, los investigadores realizaron estudios de toxicidad, metabolismo, seguridad y eficacia para determinar cuál ofrecía las mejores perspectivas de desarrollo.

Finalmente, el equipo eligió la molécula denominada WLU6937 como candidata principal. Esa decisión dio inicio a un proceso de optimización que se extendió durante dos años y que tuvo por objetivo mejorar la actividad del compuesto, perfeccionar sus propiedades farmacológicas y minimizar posibles efectos adversos.

El desarrollo de medicamentos asistido por IA ya es una alternativa eficiente y viable para la industria. Foto: Unsplash

Un avance que podría transformar la investigación médica

La inteligencia artificial continuó desempeñando un papel clave durante todo el proceso, desde los estudios celulares y los ensayos en animales hasta las distintas fases clínicas. Según los investigadores, los resultados obtenidos demuestran que el desarrollo de medicamentos asistido por IA ya es una alternativa eficiente y viable para la industria farmacéutica.

Además de su utilidad como tratamiento contra el COVID-19, Mprosevir marca un precedente global. También se convirtió en el primer medicamento innovador de molécula pequeña aprobado con éxito mediante tecnología DEL, un logro que llega 34 años después de que este concepto fuera propuesto por primera vez.

Para los especialistas, este caso podría señalar el comienzo de una nueva etapa en la investigación biomédica. La combinación de IA, análisis masivo de datos y nuevas plataformas de descubrimiento de moléculas promete reducir costos, riesgos y tiempos en el desarrollo de futuros tratamientos, acelerando la llegada de terapias innovadoras para millones de pacientes en todo el mundo.

Inteligencia artificialMedicamentosCOVID-19China
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Cómo reducir hasta un 50% el riesgo de Alzheimer:las claves que destaca un reconocido neurólogo

    Cómo reducir hasta un 50% el riesgo de Alzheimer: las claves que destaca un reconocido neurólogo

  2. Nueva variante de COVID en Argentina:confirmaron tres casos de BA.3.2 y explican cuál es el riesgo real

    Nueva variante de COVID en Argentina: confirmaron tres casos de BA.3.2 y explican cuál es el riesgo real

  3. ¿No tenés tiempo?:este es el mejor ejercicio para fortalecer los músculos y evitar dolores en pocos segundos

    ¿No tenés tiempo?: este es el mejor ejercicio para fortalecer los músculos y evitar dolores en pocos segundos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para instalar carteles sobre prevención del suicidio en puntos estratégicos

Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para instalar carteles sobre prevención del suicidio en puntos estratégicos

Cámara de Diputados:la oposición logró aprobar su plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad y la morosidad

El Gobierno analiza incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en las Islas Malvinas

Con la presencia de destacados artistas, se realizó la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas en Ituzaingó

Economía

Una reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores por una deuda millonaria:tiene locales en Palermo, Recoleta y Flores

Una reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores por una deuda millonaria: tiene locales en Palermo, Recoleta y Flores

Cómo funcionan los cupones de Mercado Libre:todos los trucos para aprovechar los descuentos de 30, 40 y hasta 70 por ciento

Aumento para empleados de comercio:cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Histórica cadena francesa busca empleados en Argentina para trabajar en sus nuevos locales:requisitos y cómo postularse

Internacionales

Videos impactantes:imágenes devastadoras del paso del huracán Lowell por Hawái y la desesperación de los lugareños

Videos impactantes: imágenes devastadoras del paso del huracán Lowell por Hawái y la desesperación de los lugareños

Un CD de Mariah Carey la salvó del atentado del 11-S:la impactante historia de una mujer que trabajaba en las Torres Gemelas

Revelan que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba Volodimir Zelenski

Buscan voluntarios para trabajar solo 25 horas por semana:ofrecen alojamiento gratis y desayuno en una histórica casona de Estados Unidos