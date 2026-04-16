Palmeiras Vs Sporting Cristal Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Allianz Parque, ubicado en São Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Palmeiras y Sporting Cristal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Palmeiras choca ante Sporting Cristal, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Allianz Parque ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.