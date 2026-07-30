Caracas vs. Santa Fe: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Caracas y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Olímpico de la UCV de Caracas. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Caracas vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 30/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.
¿Por dónde ver en vivo Caracas vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Caracas y Santa Fe se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Caracas vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Daronco, Anderson, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.