Tronco de Brasil: la planta de interior que es tendencia por su belleza y porque casi no necesita cuidados

Cómo cuidar un Tronco de Brasil para que crezca fuerte, sano y llene de vida tu hogar Foto: Pinterest

Las plantas de interior, además de ser decorativas, ayudan a crear espacios más cálidos y agradables dentro del hogar. Entre las especies más recomendadas por los jardineros, se encuentra el Tronco de Brasil (Dracaena fragrans), una planta que se destaca por su resistencia y por la facilidad con la que se adapta a distintos ambientes.

Gracias a sus largas hojas verdes y su porte elegante, esta especie se convirtió en una de las favoritas para decorar el living, la oficina, el dormitorio y hasta pasillos con poca iluminación. Su crecimiento es lento, pero constante, y con algunos cuidados básicos puede mantenerse en perfectas condiciones durante muchos años.

Cómo cuidar un Tronco de Brasil para que crezca fuerte, sano y llene de vida tu hogar Foto: Pinterest

Otro de sus grandes atractivos es que no demanda demasiada atención, por lo que resulta ser una planta ideal para los que recién comienzan en el mundo de la jardinería, o que simplemente se olvidan de regarlas en cierta cantidad de tiempo.

Por qué el Tronco de Brasil es una de las mejores plantas para el interior

El Tronco de Brasil es apreciado por su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Tolera muy bien la luz indirecta y puede desarrollarse sin inconvenientes en habitaciones luminosas o en sectores donde el sol directo no llega.

Además, diferentes estudios sobre plantas de interior destacaron a la Dracaena fragrans por su capacidad para contribuir a mejorar la calidad del ambiente en espacios cerrados, convirtiéndola en una opción muy elegida para hogares y oficinas.

Cómo cuidar un Tronco de Brasil para que crezca fuerte, sano y llene de vida tu hogar Foto: Pinterest

Su porte vertical también permite aprovechar mejor el espacio, ya que aporta presencia sin ocupar demasiada superficie. Y aunque se trata de una planta resistente, algunos cuidados pueden marcar la diferencia y favorecer un crecimiento vigoroso, incluso dentro del hogar. Entre los más comunes, se encuentran los siguientes:

Ubicarla en un ambiente con abundante luz natural indirecta.

Evitar el sol directo durante varias horas, ya que puede quemar sus hojas.

Regar solo cuando la capa superficial del sustrato esté seca.

Utilizar una maceta con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.

Limpiar sus hojas con un paño húmedo para retirar el polvo acumulado y favorecer la fotosíntesis.

También se recomienda girar la maceta cada algunas semanas para que todas las partes de la planta reciban la misma cantidad de luz y crezcan de manera uniforme.

Cómo cuidar un Tronco de Brasil para que crezca fuerte, sano y llene de vida tu hogar Foto: Pinterest

Cuándo conviene trasplantar el Tronco de Brasil

Como su crecimiento es relativamente lento, no necesita cambios frecuentes de maceta. En general, los especialistas aconsejan trasplantarlo cada dos o tres años, o cuando las raíces comiencen a sobresalir por los orificios de drenaje.

El mejor momento para realizar esta tarea es a fines del invierno o durante la primavera, cuando la planta inicia su etapa de mayor crecimiento y puede adaptarse con mayor facilidad al nuevo sustrato.

Con estos cuidados sencillos, el Tronco de Brasil puede convertirse en el gran protagonista de cualquier ambiente, aportando un toque de naturaleza, elegancia y frescura durante todo el año.