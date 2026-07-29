Barracas Central vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Barracas Central vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Barracas Central y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (13) Rafael Barrios
- (31) Nicolás Demartini
- (6) Rodrigo Insúa
- (14) Kevin Jappert
- (15) Yonatthan Rak
- (5) Dardo Miloc
- (8) Tomás Porra
- (10) Iván Tapia
- (11) Norberto Briasco
- (20) Jhonatan Candia
Suplentes
- (1) Juan Espínola
- (37) Gastón Campi
- (2) Nicolás Capraro
- (17) Elías Pereyra
- (32) Fernando Tobio
- (28) Rodrigo Bogarín
- (25) Yeison Gordillo
- (16) Iván Guaraz
- (33) Gonzalo Maroni
- (79) Maximiliano Puig
- (7) Juan Barbieri
- (24) Enzo Taborda
Entrenador: Damián Ayude
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (23) Ignacio Chicco
- (25) Néstor Breitenbruch
- (17) Federico Laurelli
- (32) Joaquín Pombo
- (33) Nicolás Zalazar
- (19) Lucas Castro
- (16) Juan Dadín
- (5) Nicolás Linares
- (15) Elías López
- (9) Nicolás Cordero
- (27) Tomás Fernández
Suplentes
- (42) Lucas Acosta
- (4) Rodrigo González
- (28) Santiago Moya
- (2) Leonardo Sigali
- (38) Mateo Vales
- (8) Martin Garcia
- (22) Alan Sosa
- (24) Felipe Anso
- (18) Andrés Chávez
- (21) Matías Godoy
- (11) Agustín Palavecino
- (29) Andrés Vombergar
Entrenador: N/D
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Aldosivi?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Barracas Central vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Barracas Central y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.