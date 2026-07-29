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Barracas Central vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Barracas Central vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Barracas Central vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Barracas Central y Aldosivi válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Barracas Central vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Barracas Central y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (30) Marcelo Miño
  • (13) Rafael Barrios
  • (31) Nicolás Demartini
  • (6) Rodrigo Insúa
  • (14) Kevin Jappert
  • (15) Yonatthan Rak
  • (5) Dardo Miloc
  • (8) Tomás Porra
  • (10) Iván Tapia
  • (11) Norberto Briasco
  • (20) Jhonatan Candia

Suplentes

  • (1) Juan Espínola
  • (37) Gastón Campi
  • (2) Nicolás Capraro
  • (17) Elías Pereyra
  • (32) Fernando Tobio
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (25) Yeison Gordillo
  • (16) Iván Guaraz
  • (33) Gonzalo Maroni
  • (79) Maximiliano Puig
  • (7) Juan Barbieri
  • (24) Enzo Taborda

Entrenador: Damián Ayude

Formación confirmada de Aldosivi

Titulares

  • (23) Ignacio Chicco
  • (25) Néstor Breitenbruch
  • (17) Federico Laurelli
  • (32) Joaquín Pombo
  • (33) Nicolás Zalazar
  • (19) Lucas Castro
  • (16) Juan Dadín
  • (5) Nicolás Linares
  • (15) Elías López
  • (9) Nicolás Cordero
  • (27) Tomás Fernández

Suplentes

  • (42) Lucas Acosta
  • (4) Rodrigo González
  • (28) Santiago Moya
  • (2) Leonardo Sigali
  • (38) Mateo Vales
  • (8) Martin Garcia
  • (22) Alan Sosa
  • (24) Felipe Anso
  • (18) Andrés Chávez
  • (21) Matías Godoy
  • (11) Agustín Palavecino
  • (29) Andrés Vombergar

Entrenador: N/D

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Aldosivi?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Barracas CentralAldosiviTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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