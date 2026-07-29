RB Bragantino vs. Sporting Cristal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy RB Bragantino choca ante Sporting Cristal, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Nabi Abi Chedid ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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RB Bragantino vs. Sporting Cristal:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre RB Bragantino y Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.