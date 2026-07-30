O'Higgins vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre O'Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio El Teniente de Rancagua. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan O'Higgins vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 30/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio El Teniente, ubicado en Rancagua.
¿Por dónde ver en vivo O'Higgins vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre O'Higgins y Boca Juniors se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de O'Higgins vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Roldán Pérez, Wilmar Alexander, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.