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Vasco da Gama vs. Independiente Medellín EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Vasco da Gama y Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Vasco da Gama vs Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026.
Vasco da Gama vs Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vasco da Gama choca ante Independiente Medellín, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Estádio Vasco da Gama ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Vasco da Gama vs Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

23´ Córner para Vasco da Gama

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.

22´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Pitón Crivellaro fue bloqueado por Joaquín Varela.

15´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!

Disparo de Claudio Paul Spinelli y el remate se va afuera.

16´ Saque de arco para Independiente Medellín

Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

15´ Córner para Vasco da Gama

Ejecuta el tiro de esquina Nuno Gonçalo Rocha Moreira.

9´ Saque de arco para Vasco da Gama

Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.

9´ Saque de arco para Vasco da Gama

Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.

8´ Córner para Independiente Medellín

Ejecuta el tiro de esquina Jaidinson Córdoba.

8´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín!

Disparo de Agustín Martegani y el remate se va afuera.

8´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Martegani fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.

6´ Córner para Independiente Medellín

Ejecuta el tiro de esquina Jaidinson Córdoba.

3´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Claudio Paul Spinelli.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estádio Vasco da Gama, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Vasco da Gama y Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Maximilaino Ramírez.

Formación confirmada de Vasco da Gama

Titulares

  • (1) Léo Jardim
  • (30) Robert Renan
  • (46) Carlos Cuesta
  • (96) Paulo Henrique
  • (6) Lucas Pitón
  • (3) Tchê Tchê
  • (23) Thiago Mendes
  • (83) Ramon Rique
  • (11) Andres Gómez
  • (17) Nuno Moreira
  • (77) Claudio Paul Spinelli

Suplentes

  • (13) Daniel Fuzato
  • (43) Lucas Freitas
  • (2) José Luis Rodríguez
  • (4) Alan Saldivia
  • (66) Cuiabano
  • (28) Adson
  • (98) JP
  • (8) Jair
  • (10) Johan Rojas
  • (7) David
  • (18) Marino Hinestroza
  • (20) Brenner

Entrenador: Pedro Emanuel

Formación confirmada de Independiente Medellín

Titulares

  • (25) Éder Chaux
  • (4) Kevin Mantilla
  • (13) Jhan Mena
  • (5) Joaquín Varela
  • (70) Jaidinson Córdoba
  • (16) Halam Loboa
  • (21) Agustín Martegani
  • (26) Esneyder Mena
  • (20) John Montaño
  • (6) Didier Moreno
  • (9) Jeison Medina

Suplentes

  • (1) Salvador Ichazo
  • (12) Simón Romero
  • (39) Luis Escorcia
  • (30) Hayen Palacios
  • (19) Alfonso Simarra
  • (10) Daniel Cataño
  • (34) Kéiner Klinger
  • (31) Diego Moreno
  • (14) Baldomero Perlaza
  • (11) Yony González

Entrenador: Luis Amaranto Perea

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Vasco da Gama y Independiente Medellín?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vasco da Gama recibe a Independiente Medellín en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Vasco da GamaIndependiente MedellínCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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