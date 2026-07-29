Vasco da Gama vs. Independiente Medellín EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama vs Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
23´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
22´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Pitón Crivellaro fue bloqueado por Joaquín Varela.
15´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Claudio Paul Spinelli y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Independiente Medellín
Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.
15´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Nuno Gonçalo Rocha Moreira.
9´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
9´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
8´ Córner para Independiente Medellín
Ejecuta el tiro de esquina Jaidinson Córdoba.
8´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín!
Disparo de Agustín Martegani y el remate se va afuera.
8´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Martegani fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.
6´ Córner para Independiente Medellín
Ejecuta el tiro de esquina Jaidinson Córdoba.
3´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Claudio Paul Spinelli.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estádio Vasco da Gama, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vasco da Gama y Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Maximilaino Ramírez.
Formación confirmada de Vasco da Gama
Titulares
- (1) Léo Jardim
- (30) Robert Renan
- (46) Carlos Cuesta
- (96) Paulo Henrique
- (6) Lucas Pitón
- (3) Tchê Tchê
- (23) Thiago Mendes
- (83) Ramon Rique
- (11) Andres Gómez
- (17) Nuno Moreira
- (77) Claudio Paul Spinelli
Suplentes
- (13) Daniel Fuzato
- (43) Lucas Freitas
- (2) José Luis Rodríguez
- (4) Alan Saldivia
- (66) Cuiabano
- (28) Adson
- (98) JP
- (8) Jair
- (10) Johan Rojas
- (7) David
- (18) Marino Hinestroza
- (20) Brenner
Entrenador: Pedro Emanuel
Formación confirmada de Independiente Medellín
Titulares
- (25) Éder Chaux
- (4) Kevin Mantilla
- (13) Jhan Mena
- (5) Joaquín Varela
- (70) Jaidinson Córdoba
- (16) Halam Loboa
- (21) Agustín Martegani
- (26) Esneyder Mena
- (20) John Montaño
- (6) Didier Moreno
- (9) Jeison Medina
Suplentes
- (1) Salvador Ichazo
- (12) Simón Romero
- (39) Luis Escorcia
- (30) Hayen Palacios
- (19) Alfonso Simarra
- (10) Daniel Cataño
- (34) Kéiner Klinger
- (31) Diego Moreno
- (14) Baldomero Perlaza
- (11) Yony González
Entrenador: Luis Amaranto Perea
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Vasco da Gama y Independiente Medellín?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vasco da Gama recibe a Independiente Medellín en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vasco da Gama vs. Independiente Medellín:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vasco da Gama y Independiente Medellín por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.