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Cienciano 6 - 1 Botafogo: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Inca Garcilaso de la Vega.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Cienciano 6 - 1 Botafogo.

Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

93´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Cienciano y Botafogo por Copa Sudamericana 2026.

92´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

90´ Fuera de juego en Botafogo

Posición adelantada de Edenílson Andrade dos Santos.

89´ Cambio en Cienciano

Entra Ray Sandoval y sale Cristian Souza España.

87´ Fuera de juego en Cienciano

Posición adelantada de Cristian Souza España.

86´ Cambio en Cienciano

Entra Gonzalo Aguirre y sale Gerson Barreto.

86´ Tarjeta amarilla para Botafogo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gabriel Justino.

85´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

84´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

83´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Gerson Barreto y el remate se va afuera.

79´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

77´ Goool de Cienciano

¡Testazo letal! Matías Succar anota para Cienciano tras conectar un cabezazo.

76´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

76´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Cristian Souza España y el remate se va afuera.

75´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

75´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Henry Caparó y el remate se va afuera.

72´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

72´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

71´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Alejandro Hohberg y el remate se va afuera.

71´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.

69´ Cambio en Cienciano

Entra Henry Caparó y sale Neri Bandiera.

67´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Succar fue bloqueado por Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

67´ Fuera de juego en Cienciano

Posición adelantada de Alejandro Hohberg.

66´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

66´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Neri Bandiera y el remate se va afuera.

65´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.

65´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.

64´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Nahuel Ferraresi.

64´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

64´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Alejandro Hohberg y el remate se va afuera.

64´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

63´ Cambio en Botafogo

Entra Santiago Rodríguez y sale Danilo dos Santos de Oliveira.

63´ Cambio en Botafogo

Entra Edenílson Andrade dos Santos y sale Cristian Medina.

61´ Gooool de Cienciano

Neri Bandiera marca para Cienciano con asistencia de Alejandro Hohberg.

59´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

58´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Matías Succar y el remate se va afuera.

58´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

57´ ¡Tiro desviado de Botafogo!

Disparo de Arthur Cabral y el remate se va afuera.

56´ ¡Botafogo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Victor Hugo Custódio de Melo Moura fue bloqueado por Italo Espinoza.

56´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

55´ Cambio en Botafogo

Entra Alex Telles y sale Fernando Marçal de Oliveira.

55´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neri Bandiera fue bloqueado por Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

48´ Goool de Botafogo

Matheus Martins anota de tiro libre para Botafogo.

45´ Tarjeta amarilla para Cienciano

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ademar Robles.

45´ Cambio en Cienciano

Entra Ademar Robles y sale Juan Romagnoli.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Inca Garcilaso de la Vega!

Resumen estadístico del primer tiempo.

53´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Inca Garcilaso de la Vega! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

52´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neri Bandiera fue bloqueado por Gabriel Justino.

52´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

51´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Alejandro Hohberg y el remate se va afuera.

51´ Fuera de juego en Cienciano

Posición adelantada de Alejandro Hohberg.

49´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

47´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

45´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

43´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neri Bandiera fue bloqueado por Arthur Cabral.

45´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

44´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Maximiliano Amondarain y el remate se va afuera.

44´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.

43´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

43´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gerson Barreto fue bloqueado por Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

43´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

42´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

42´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Carlos Cabello y el remate se va afuera.

41´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

41´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Kevin Becerra y el remate se va afuera.

40´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

36´ Cambio en Botafogo

Entra Arthur Cabral y sale Kadir Barría.

36´ Cambio en Botafogo

Entra Kauan Toledo y sale Álvaro Montoro.

34´ Gooool de Cienciano

Marcos Martinich marca para Cienciano con asistencia de Alejandro Hohberg.

34´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

33´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

31´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

29´ Gooool de Cienciano

Matías Succar marca para Cienciano.

26´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

19´ Gooool de Cienciano

Neri Bandiera marca para Cienciano.

17´ Gooool de Cienciano

Matías Succar marca para Cienciano con asistencia de Alejandro Hohberg.

16´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

12´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Amondarain fue bloqueado por Nahuel Ferraresi.

15´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Neri Bandiera y el remate se va afuera.

15´ Saque de arco para Cienciano

Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.

13´ Fuera de juego en Botafogo

Posición adelantada de Kadir Barría.

12´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

11´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

8´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

7´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Maximiliano Amondarain y el remate se va afuera.

7´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Souza España.

5´ ¡Botafogo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Danilo dos Santos de Oliveira fue bloqueado por Gerson Barreto.

4´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

3´ Córner para Cienciano

Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Inca Garcilaso de la Vega, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Augusto Aragón.

Formación confirmada de Cienciano

Titulares

  • (31) Italo Espinoza
  • (4) Maximiliano Amondarain
  • (3) Kevin Becerra
  • (22) Carlos Cabello
  • (16) Marcos Martinich
  • (88) Gerson Barreto
  • (10) Alejandro Hohberg
  • (11) Neri Bandiera
  • (9) Juan Romagnoli
  • (7) Cristian Souza
  • (19) Matías Succar

Suplentes

  • (1) Gonzalo Falcón
  • (26) Rotceh Aguilar
  • (13) Claudio Núñez
  • (25) Renzo Salazar
  • (8) Gonzalo Aguirre
  • (39) Henry Caparó
  • (18) Didier La Torre
  • (27) Freddy Yovera
  • (14) Sebastián Cavero
  • (29) Ademar Robles
  • (17) Ray Sandoval

Entrenador: Horacio Melgarejo

Formación confirmada de Botafogo

Titulares

  • (5) Nahuel Ferraresi
  • (21) Fernando Marçal
  • (34) Gabriel Justino
  • (4) Mateo Ponte
  • (75) Huguinho
  • (8) Danilo Santos
  • (11) Matheus Martins
  • (6) Cristian Medina
  • (10) Álvaro Montoro
  • (37) Kadir Barría

Suplentes

  • (2) Vitinho
  • (13) Alex Telles
  • (88) Edenílson
  • (23) Santiago Rodríguez
  • (59) Kauan Toledo
  • (19) Arthur Cabral
  • (7) Júnior Santos
  • (77) Lucas Villalba

Entrenador: Franclim Carvalho

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Cienciano y Botafogo?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Cienciano recibe a Botafogo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

CiencianoBotafogoCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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