Cienciano 6 - 1 Botafogo: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

53´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Inca Garcilaso de la Vega! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

52´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neri Bandiera fue bloqueado por Gabriel Justino.

52´ Saque de arco para Botafogo

Desde el fondo la pone en juego Warleson Stellion Lisboa Oliveira.

51´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Alejandro Hohberg y el remate se va afuera.