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Compraron un bosque donde solo se oían coyotes: 30 años y 11.000 árboles después, registraron más de 70 especies de aves y lo donaron

Lynn y Becky Miner dedicaron tres décadas a recuperar 40 hectáreas degradadas y lograron registrar más de 70 especies de aves.

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La historia empezó en la década de 1970, cuando los Miner atravesaron el noreste de Washington durante un viaje hacia Canadá y quedaron cautivados por el paisaje.
La historia empezó en la década de 1970, cuando los Miner atravesaron el noreste de Washington durante un viaje hacia Canadá y quedaron cautivados por el paisaje. Foto: Google Gemini.
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Cuando Lynn y Becky Miner compraron unas 40 hectáreas cerca de Chewelah, en el estado de Washington, Estados Unidos, encontraron un bosque degradado y prácticamente sin aves. Becky recordaría años después que lo que más le llamaba la atención era el silencio: entre los animales que podían oír apenas estaban los coyotes. Tras más de tres décadas de trabajo, plantaron más de 11.000 árboles, registraron más de 70 especies de aves y donaron la propiedad a la Universidad Estatal de Washington (WSU).

Cómo comenzó la recuperación de un bosque degradado

La historia empezó en la década de 1970, cuando los Miner atravesaron el noreste de Washington durante un viaje hacia Canadá y quedaron cautivados por el paisaje. Ahorraron durante años hasta comprar la propiedad, que anteriormente había funcionado como granja lechera.

Durante las siguientes tres décadas plantaron más de 11.000 pinos ponderosa y alerces occidentales.
Durante las siguientes tres décadas plantaron más de 11.000 pinos ponderosa y alerces occidentales. Foto: Google Gemini.

El terreno arrastraba además décadas de manejo forestal deficiente. Lynn, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y físico investigador retirado del Departamento de Defensa, reconoció que inicialmente ninguno de los dos sabía prácticamente nada sobre silvicultura.

Con ayuda de especialistas de WSU, organismos públicos y productores forestales de la región, comenzaron a ralear, podar y recuperar el terreno.

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Plantaron más de 11.000 árboles y colocaron 700 cajas nido

Durante las siguientes tres décadas plantaron más de 11.000 pinos ponderosa y alerces occidentales. También incorporaron flores para polinizadores, arbustos que sirven de alimento para animales, corredores para la fauna y pilas de madera utilizadas como refugio.

Becky, observadora de aves, recurrió además a la Universidad de Cornell para aprender a construir cajas nido. La pareja terminó instalando más de 700, destinadas a aves y pequeños animales.

El esfuerzo se sostuvo junto con sus trabajos de tiempo completo. Lynn contó que dedicaban al menos 20 horas por semana a la propiedad y que, durante los períodos más intensos de la primavera, podían alcanzar las 80 horas semanales.

El resultado fue especialmente visible en la fauna. HistoryLink registró el testimonio de Lynn según el cual Becky llegó a identificar más de 70 especies de aves en el terreno.

Por qué decidieron donar el bosque a una universidad

  • La propiedad cambió oficialmente de manos a principios de noviembre de 2025. Los Miner la donaron a WSU Extension Forestry y se convirtió en el primer bosque escuela de la universidad.
  • La institución utilizará Casa Becca del Norte para educación, capacitación, demostraciones e investigación.
  • La propiedad incluye además una casa de troncos y otras construcciones auxiliares.
  • Para los Miner, vender el lugar nunca fue la opción elegida. Su intención era que décadas de recuperación forestal pudieran continuar sirviendo para enseñar.
La propiedad había funcionado como un sanatorio para pacientes con tuberculosis y se encontraba en una zona rural del sur de Phoenix.
Los Miner la donaron a WSU Extension Forestry y se convirtió en el primer bosque escuela de la universidad. Foto: Google Gemini.

“Desde la secundaria, Becky y yo sentimos que es responsabilidad de todos dejar la Tierra mejor de lo que la encontraron”, expresó Lynn, según declaraciones difundidas por WSU. “Con esta granja, sentimos que eso hicimos”.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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