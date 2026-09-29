El «Súper El Niño» en el Pacífico amenaza con temperaturas récord y cambios climáticos en Argentina, advierte la NOAA

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El fenómeno climático conocido como Súper El Niño ha generado preocupaciones significativas entre los especialistas debido a las alarmantes temperaturas registradas en el océano Pacífico. Este calentamiento, influenciado por la Oscilación Madden-Julian (MJO), supone un cambio drástico en los patrones climáticos habituales, particularmente en Argentina, donde se prevén alteraciones en las lluvias y temperaturas.

Impacto del Súper El Niño en el Cono Sur

Según la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU.), si la tendencia de calentamiento persiste, las temperaturas del océano podrían superar los 2 °C. Esto incrementa las posibilidades de enfrentar un fenómeno de proporciones históricas.

La meteoróloga Michelle L’Hereux de la NOAA destaca que los eventos más intensos de El Niño ocurren generalmente cuando los vientos alisios se debilitan, permitiendo que el agua cálida del Pacífico se expanda. Sin embargo, la intensidad del fenómeno dependerá de variables dinámicas como los vientos de bajo nivel.

Los centros de monitoreo globales están atentos a las anomalías térmicas, aunque la NOAA menciona la dificultad de prever la magnitud final de este evento debido a las interacciones atmosféricas a corto plazo.

Si los vientos alisios cambian inesperadamente, pueden frenar o incluso revertir el desarrollo de El Niño. No obstante, de continuar el acoplamiento atmosférico, las temperaturas oceánicas elevadas podrían liberar suficiente calor para alterar el clima global por períodos prolongados.

El término Súper El Niño se refiere a las fases del fenómeno ENSO donde la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 supera los 2,0 °C sobre el promedio.

Región Pampeana y Litoral: Durante primavera y verano, las corrientes cálidas del Pacífico pueden desviar la corriente de chorro subtropical hacia el sur, incrementando la humedad desde el Amazonas y el Atlántico Sur hacia el noreste argentino.

Centro y Cuyo: Las provincias como Buenos Aires y Córdoba experimentan con frecuencia tormentas severas con granizo y fuertes vientos. En la cordillera, se prevé mayor acumulación de nieve, aumentando el flujo de ríos cordilleranos en el deshielo veraniego.

Patagonia: A diferencia del centro y norte, el sur argentino suele registrar condiciones más secas y cálidas, elevando el riesgo de incendios forestales en la región andino-patagónica.

Los modelos del Servicio Meteorológico Nacional sugieren que la planificación en infraestructura hídrica y la gestión de riesgos son cruciales para mitigar los efectos adversos del Súper El Niño en Argentina.