Botafogo vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Botafogo vs Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Botafogo y Cienciano válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.