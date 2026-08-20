Botafogo vs. Cienciano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Botafogo y Cienciano válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.
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Botafogo vs. Cienciano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.