La puerta de 4 toneladas que esconde un secreto centenario: dónde está y por qué se abre todos los días

Una puerta de 4 toneladas se abre cada día en Buenos Aires Foto: Instagram @rodolfoseide

En una de las esquinas más transitadas del microcentro porteño ocurre cada mañana una escena que parece salida de una película. Una gigantesca puerta de cuatro toneladas comienza a descender lentamente hasta revelar el acceso a uno de los edificios bancarios más emblemáticos de Buenos Aires.

El movimiento fue grabado por una usuaria de TikTok y rápidamente se volvió viral. La secuencia despertó sorpresa por la precisión del antiguo mecanismo y provocó comparaciones con el universo de Harry Potter.

La puerta de 4 toneladas que esconde un secreto centenario. Video: TikTok @elianagimenez48

Sin embargo, no se trata de una escenografía ni de un efecto generado por computadora. La puerta tiene 102 años, fue fabricada en Inglaterra y forma parte del antiguo edificio del First National Bank of Boston, conocido durante décadas como Banco de Boston.

Dónde está la puerta centenaria de Buenos Aires

La llamativa entrada se encuentra en Florida 99, en la esquina de Florida, Bartolomé Mitre y la avenida Roque Sáenz Peña, más conocida como Diagonal Norte.

Actualmente, el edificio es utilizado por ICBC, pero todavía conserva buena parte de sus materiales y mecanismos originales.

Su particular mecanismo se volvió viral en las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de personas Foto: Instagram @rodolfoseide

El portón fue construido sobre una estructura de hierro recubierta con placas de bronce. A diferencia de una puerta convencional, no se abre hacia los costados, sino que desciende lentamente mediante un sistema de poleas eléctricas.

El efecto visual resulta sorprendente: la enorme pieza parece desaparecer frente a los peatones hasta dejar completamente liberado el acceso. Lo más extraordinario es que el mecanismo continúa funcionando más de un siglo después de su instalación.

La historia del antiguo Banco de Boston

La construcción del edificio comenzó durante los primeros años de la década de 1920. En aquel momento, el First National Bank of Boston buscaba contar con una sede propia para acompañar el crecimiento de sus operaciones comerciales en la Argentina.

El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Paul Bell Chambers y Louis Newbery Thomas, con la colaboración del estudio neoyorquino York & Sawyer.

La puerta tiene 102 años y fue fabricada en Inglaterra Foto: Instagram @rodolfoseide

La obra fue inaugurada en noviembre de 1924 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes símbolos del poder financiero de la época. Su ubicación tampoco fue casual: el terreno estaba situado en una zona estratégica de la City y tenía una forma irregular debido al cruce de Diagonal Norte con la tradicional cuadrícula porteña.

Los arquitectos aprovecharon esa particularidad para diseñar una estructura semejante a la proa de un barco, coronada por una imponente cúpula circular con tejas rojizas.

Los secretos que esconde su fachada

El edificio es uno de los ejemplos más destacados del estilo neoplateresco en Buenos Aires, una corriente inspirada en la arquitectura ornamental del Renacimiento español.

Su fachada contiene referencias al Hospital de la Santa Cruz de Toledo, el Convento de San Marcos de León y la librería de la Catedral de Santiago de Compostela.

Una enorme estructura de hierro y bronce esconde una historia centenaria en plena City porteña Foto: Instagram @rodolfoseide

El monumental pórtico de acceso alcanza aproximadamente 17 metros de altura. Para su construcción se empleó piedra calcárea de Indiana, mientras que el basamento fue realizado con granito gris procedente de Córdoba.

Otro dato permite comprender la magnitud del proyecto: en la estructura se utilizaron cerca de 1.400 toneladas de acero, transportadas en barco desde Estados Unidos.

El interior también fue pensado para impresionar. Allí se combinaron mármoles, pórfido uruguayo, barandas de bronce, techos dorados y una gran claraboya con vitrales.

Una joya arquitectónica que sobrevivió al paso del tiempo

En 1925, apenas un año después de su inauguración, el edificio recibió el Primer Premio Municipal por su calidad arquitectónica. Con el paso de las décadas se transformó en una referencia indiscutida del paisaje de Diagonal Norte.

También forma parte de la denominada esquina de las cinco cúpulas, uno de los rincones más fotografiados del microcentro porteño.

Más de cien años después, la puerta continúa abriéndose todos los días. Resistió cambios de bancos, modificaciones urbanas y avances tecnológicos, pero todavía cumple la misma función para la que fue diseñada.

Su reciente viralización consiguió que miles de personas volvieran a mirar una construcción frente a la que probablemente habían pasado numerosas veces. Detrás del sorprendente mecanismo no solo existe una curiosidad arquitectónica, sino también una ventana hacia la Buenos Aires de comienzos del siglo XX.