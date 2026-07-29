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Grêmio vs. Bolívar: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Grêmio y Bolívar por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Gremio vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026.
Gremio vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Grêmio y Bolívar por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Grêmio vs. Bolívar, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Jueves, 30/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena do Grêmio, ubicado en Porto Alegre.

¿Por dónde ver en vivo Grêmio vs. Bolívar, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Grêmio y Bolívar se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Grêmio vs. Bolívar, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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